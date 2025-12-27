PLG／林志玲當啦啦隊跳韓國女團舞 親曝力挺洋基工程背後故事
PLG／林志玲當啦啦隊跳韓國女團舞 親曝力挺洋基工程背後故事
記者張沛嘉／新竹報導
PLG洋基工程27日在新竹市立體育館，迎來成軍後首次主場開幕戰，重磅請來「台灣第一名模」林志玲擔任嘉賓，本場門票完售確定湧進滿場3400人，賽前洋基女孩演出時，林志玲驚喜加入一起熱舞驚呼全場，球迷紛紛表示「扯！完全沒變」，她也親曝願意替洋基工程助陣的原因，並期許球隊帶著勇氣乘風破浪。
洋基女孩找來4位韓籍啦啦隊睦那京、李素敏、崔洪邏、朴淡備，以及「AAOA」出名的日籍成員希美（Nozomi），開幕戰賽前帶來韓國傳奇女團少女時代《Oh!》，表演到一半林志玲驚喜亮相加入，站在C位領軍成為最閃耀的存在，讓滿場球迷歡呼聲不斷。
林志玲表示「非常榮幸可以來到洋基工程主場開幕戰，跟女孩們一起表演，他們又可愛又有活力，現在洋基工程是職籃新星，相信未來一定可以結合娛樂、文化產業，最重要的是傳承熱血精神」，開場舞亮相時，網路上觀看轉播的球迷不斷讚嘆「好扯！」、「保養的很好」、「完全沒變」。
另外林志玲透露答應洋基工程邀約的背後緣分「我和劉董事長是好朋友，夫人是我的學妹，當初她問我『學姊可不可以來我們主場喔喔喔喔（開場舞旋律）』，我說『喔喔...（尷尬）You Sure？』，但是不好意思我還是來了」，林志玲認為洋基工程代表勇於挑戰、永不放棄。
最後林志玲以主題週名稱「方舟啟航」，祝福洋基工程「代表全新的旅程， 希望大家帶著勇氣乘上方舟，乘豐破浪屬於自己的榮耀！」
