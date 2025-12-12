PLG／三連霸奪冠功臣驚喜回歸！勇士正式簽下辛特力

臺北富邦勇士今（12）天宣布辛特力強勢回歸。（圖／富邦勇士提供）





臺北富邦勇士今（12）天宣布辛特力（Michael Singletary）強勢回歸！辛特力曾是帶領勇士締造三連霸的重要功臣，本賽季辛特力將重新披上勇士17號戰袍，與團隊迎接全新挑戰。

辛特力在勇士期間展現出強大領袖氣質與穩定戰力，不僅幫助球隊完成三連霸，個人也奪下2座FMVP與1座得分王，更是PLG史上首位達成「1000分、500籃板、200助攻、200顆三分球」里程碑的球員，多項成就證明他在場上的絕對宰制力與關鍵時刻的影響力。

2024年離隊後，辛特力陸續征戰泰國及印尼聯賽，依舊保持高效率的表現，證明自身價值。辛特力不僅是球隊攻守兩端的重要支柱，更在關鍵賽事中穩定軍心，扮演不可或缺的領導角色。

對於辛特力的回歸，總教練吳永仁表示：「無論在場上或場下，Mike他都能夠給予隊友技術及心理上的支持，不管在比賽或日常訓練中，他都能穩定住團隊內的不安定因素。」

他說，「Mike 是個願意花心思融入團隊的洋將，作為洋將與本土球員的雙向橋樑，展現他的領導能力會是他目前最重要的任務。」球團也期待這位熟悉的戰將回歸後，持續為團隊注入能量與勝利文化，帶領勇士再度向榮耀邁進。

即將重返勇士大家庭，辛特力表示期待與興奮，「台灣一直讓我有家的感覺，而富邦更是如此。勇士球迷們從第一天起就用滿滿的熱情接納我和我的家人，這對我意義非凡。我很感激、充滿動力、也滿心期待。我已經迫不及待能再度在最棒的球迷面前打球，我們球場見！」

