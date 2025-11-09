PLG／下半場崩盤！洋基工程首秀慘輸27分 富邦勇士狂拿133分破聯盟紀錄

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

台灣職籃PLG聯盟本季新成立的球隊洋基工程今（9）日迎來首秀，在客場挑戰開季已經吞下兩敗的臺北富邦勇士，而上半場洋基工程和勇士打得不相上下，甚至上半場結束時，洋基工程還領先1分，但下半場易籃後，勇士第三節下起三分雨，單節7記三分球直接將比分拉開，洋基工程則是陷入亂流，第四節回神也無力追分，終場勇士就以133比106擊敗洋基工程，拿下PLG本季首勝，同時也破了聯盟單場得分紀錄。

廣告 廣告

洋基工程外籍生球員阿拉薩（Joof Alasan）。（圖／翻攝自新竹洋基工程籃球隊臉書）

洋基工程首戰上半場和勇士打得不相上下，甚至上半場結束進入中場休息時，洋基工程以60比59暫時領先，但到了下半場易籃後，勇士第3節三分球大爆發，13投7中直接拉大比分，第三節結束時，勇士已經拿到了98分，且手握22分的領先。

到了第四節，雖然洋基工程得分回神，但勇士攻勢不減，持續拿分，終場勇士狂拿133分奪下勝利，領先洋基工程的106分達27分，終止2連敗，拿下PLG本季首勝，且刷新了聯盟單場得分紀錄。

在數據方面，勇士以洋將哥倫特（Troy Gillenwater）奪下全場最高29分，外加11籃板，再來是柏萊特（Bennie Boatwright）的20分，本土球員則以洪楷傑三分球8投5中進帳15分最多；洋基工程則以傑克森（Loren Cristian Jackson）拿下18分最高，外加7籃板、5助攻，本土球員則以葉惟捷拿下8分最多。

更多FTNN新聞網報導

一刻也沒有為鋼鐵人的離開哀悼 PLG第四隊官宣了

PLG／曾在NBA肆虐禁區 「半獸人」Kenneth Faried加盟台鋼獵鷹

PLG／富邦勇士洋將再補強 「無情的的得分機器」中前鋒哥倫特加盟

