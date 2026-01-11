PLG》不受大場面影響 猿開季8連勝寫紀錄

儘管第1節爆發衝突場面，造成哥倫特、林志傑與丁恩迪同時被趕出場，桃園璞園領航猿11日仍靠盧峻翔攻下24分，李家慷也有19分、9籃板及3助攻，終場99比89氣走台北富邦勇士，奪下PLG史上新高開季8連勝。

這次「大場面」衝突出現在第1節還剩1分49秒，李家慷抄走哥倫特的球發動快攻，卻遭哥倫特故意在紀錄台前用力撞出場外，兩人隨即胸撞胸互嗆，葛拉漢也衝上前抱走哥倫特，雙方球員聚集在紀錄台前形成亂集團。

「哥倫特的犯規動作非常不應該，應該被禁賽的，他就是直接想要傷害球員，並非籃球場上的動作，」領航猿總教練卡米諾斯說，「這個吹判過後，裁判之後吹判都變很為難，尺度也很難去抓，我們也替裁判感到可惜。」

盧峻翔賽後表示，「這場比賽非常難打，碰上很多亂節奏的部分，分數也被反超過，我們做得很好的地方，就是用防守帶動進攻，很開心可以把這場比賽贏下來。」阿提諾也替領航猿替補拿下12分，葛拉漢11分、11籃板。

由於昨天裁判尺度「詭異」，兩隊不僅共獲76次罰球機會（勇士39次、領航猿37次），更共出現60次犯規（勇士28次、領航猿32次），更別提第1節出現「大場面」拖延時間，讓這場比賽打了2小時40分鐘才告落幕。