PLG》剩單洋將沒在怕！獵鷹翟蒙36分9籃板輕取勇士
P+league聯賽今（8）日在台北市大安和平體育館，由台北富邦勇士主場迎戰台鋼獵鷹。獵鷹雖才剛因半獸人的離隊，球隊失去一大內線戰力，但今天球隊仍沉穩作戰，整場沒有失去過領先。反觀勇士，在首節中期出現亂流以後，雖然在下半場有短暫做出調整，不過整場比賽進攻節奏急躁，防守上也因為獵鷹流暢的傳導陷入混亂。終場獵鷹就以112分比76的分差，讓富邦勇士遺憾在主場吞下開季二連敗。今天表現最出色的獵鷹洋將翟蒙，以36分9籃板的成績單為本場最高得分。賽後也表示自己很開心有打出自己的狀態，同時也很感謝教練團的訓練。
雙方開局都以三分球作為開張，首節互有來往，雙方的攻守都各有千秋。勇士靠著速度的優勢，侵略性的切入屢屢造成對手犯規。而獵鷹則是多以陣地戰，一次一次的用靠著洋將翟蒙挑戰勇士內線。後段勇士進攻端出現亂流，外線開始急於出手，反觀獵鷹不疾不徐，耐心傳導跑出空檔，不斷有分數進帳，分差逐漸被拉開。首節最後以30:22，獵鷹取得首節領先。
次節勇士仍然沒找到進攻節奏，速度卻是越提越快、逐漸淪為各自單打，屢次強投未進，半場的三分僅20投4中，反倒是獵鷹越打越沉穩，團隊持續的做好球的流動，藉此撕裂勇士的防線。加上翟蒙持續在內線建功，連外線也有所貢獻，獵鷹團隊的三分火力也逐漸打開，手感越來越好，半場三分22投8中，其中翟蒙和白薩就包辦5顆。
比分越拉越開，半場結束，獵鷹已經以69:39取得24分的領先。
下半場易籃後，勇士開局防守加壓，節奏開始稍微調整回來，轉以內線進攻為主，手感也開始調整回來。雖然一度將分差拉近至10多分。不過獵鷹持續保持好球隊的進攻節奏，第三節後半段分差仍在持續拉開，甚至一度出現30分的分差。第三節最後更是發生了一次離譜的快攻失誤，第三節結束，獵鷹進一步將比分擴大到27分。末節比賽，勇士還是對獵鷹的優秀的團隊進攻傳導沒有辦法，比賽早早失去懸念，終場獵鷹以112:76，在客場取得勝利。
賽後勇士總教練吳永仁坦言，對這場比賽的表現有點失望，與其說是策略和技術面的問題，不如說現在球隊是精神面需要再更進步，第一節在策略的執行上其實還不錯，但後期開始只要開始出現一個問題後，球隊就像連鎖反應一樣崩盤，專注力一直往下掉。吳永仁說，球員要能夠拿出在訓練時的態度，也希望能夠在明天的比賽觸底反彈。
而獵鷹方面，教練柯納（Raoul Korner）除了很高興今天的勝利以外，也有談到，雖然目前失去了半獸人，另一位洋將多比也還沒辦法出賽，但今天，球員都有把自己的風格打出來，這是上一場對戰領航猿時沒有做到的。在談到現在球隊只有單洋將的狀況，柯納直言，多比也已經準備歸隊，但他強調，今天不管是洋將還是本土球員，全隊只要想著ˊ如何打出正確的籃球就好的，他也認為，今年的獵鷹是一支很好的球隊。
