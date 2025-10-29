PLG》半獸人來台首秀12分12籃板 獵鷹89:101不敵領航猿

新賽季剛開打的P.LEAGUE+今晚在桃園市立綜合體育館，進行台鋼獵鷹與桃園璞園領航猿的對戰，領航園團隊發揮出色，所有球員皆有得分紀錄，洋將阿提諾更是繳出了19分22籃板的準「雙二十」的出色表現，反觀獵鷹，中文譯名「半獸人」的前NBA球員Kenneth Faried來台首秀，8投5中拿到12分12籃板的成績，但獵鷹全隊整場打得有點凌亂，終場領航猿以101：89輕取獵鷹，獲得開季二連勝。

領航猿針對防守 半獸人難發揮

比賽從開球領航猿就靠著優秀的團隊進攻不斷拉開比分，並且有意針對半獸人自NBA時期自主進攻不佳的特點，派出阿提諾做出針對防守，讓半獸人無法發揮體能上的優勢，而獵鷹隊雖一度有在首節超前比分，但奈何兩隊的磨合完成度落差大，半場打完領航猿已經取得58:43的雙位數分差。

獵鷹陷亂流 難扛領航猿猛攻

下半場易籃後獵鷹仍然無法限制住領航猿的攻勢，第三節更是出現了一波流的攻勢，將比分拉開到90:66，領航猿也早早換上板凳球員練兵。在所有球員都有得分的狀況下，終場以12分差，成功收下開季二連勝。值得一提的是，領航猿有4人得分上雙，洋將阿提諾19分22籃板、米納爾17分、盧峻翔14分，替補上場的李家慷也貢獻12分。

反觀獵鷹，雖然先發有4人得分上雙，洋將半獸人首秀取得12分12籃板、翟蒙也取得了14分15籃板的成績，但全隊整體節奏略顯混亂，屢屢被領航猿打出反擊快攻，最後遺憾未能取得開季首勝。

教練讚球員出色執行力

領航猿主教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後提到，本場勝利關鍵在防守做得很好，雖然上半場防守籃板的鞏固有些瑕疵，但球員調整迅速，下半場有做好對抗，沒有讓對手的反撲氣勢上來，除此之外卡米諾斯也很高興新隊友能很好的融入系統。接下來領航猿也將進行東亞超級聯賽的賽程，於11/2對陣馬尼拉電氣。