PLG》半獸人來台首秀12分12籃板 獵鷹89:101不敵領航猿
新賽季剛開打的P.LEAGUE+今晚在桃園市立綜合體育館，進行台鋼獵鷹與桃園璞園領航猿的對戰，領航園團隊發揮出色，所有球員皆有得分紀錄，洋將阿提諾更是繳出了19分22籃板的準「雙二十」的出色表現，反觀獵鷹，中文譯名「半獸人」的前NBA球員Kenneth Faried來台首秀，8投5中拿到12分12籃板的成績，但獵鷹全隊整場打得有點凌亂，終場領航猿以101：89輕取獵鷹，獲得開季二連勝。
領航猿針對防守 半獸人難發揮
比賽從開球領航猿就靠著優秀的團隊進攻不斷拉開比分，並且有意針對半獸人自NBA時期自主進攻不佳的特點，派出阿提諾做出針對防守，讓半獸人無法發揮體能上的優勢，而獵鷹隊雖一度有在首節超前比分，但奈何兩隊的磨合完成度落差大，半場打完領航猿已經取得58:43的雙位數分差。
獵鷹陷亂流 難扛領航猿猛攻
下半場易籃後獵鷹仍然無法限制住領航猿的攻勢，第三節更是出現了一波流的攻勢，將比分拉開到90:66，領航猿也早早換上板凳球員練兵。在所有球員都有得分的狀況下，終場以12分差，成功收下開季二連勝。值得一提的是，領航猿有4人得分上雙，洋將阿提諾19分22籃板、米納爾17分、盧峻翔14分，替補上場的李家慷也貢獻12分。
反觀獵鷹，雖然先發有4人得分上雙，洋將半獸人首秀取得12分12籃板、翟蒙也取得了14分15籃板的成績，但全隊整體節奏略顯混亂，屢屢被領航猿打出反擊快攻，最後遺憾未能取得開季首勝。
教練讚球員出色執行力
領航猿主教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後提到，本場勝利關鍵在防守做得很好，雖然上半場防守籃板的鞏固有些瑕疵，但球員調整迅速，下半場有做好對抗，沒有讓對手的反撲氣勢上來，除此之外卡米諾斯也很高興新隊友能很好的融入系統。接下來領航猿也將進行東亞超級聯賽的賽程，於11/2對陣馬尼拉電氣。
其他人也在看
PLG》罰球比「不正常」但非輸球關鍵 獵鷹主帥不滿意球員一對一防守
臺南台鋼獵鷹今天(29日)作客桃園璞園領航猿，以 89：101 吞下敗仗。全隊僅獲 9 次罰球機會、命中 3 球，反觀領航猿則有高達 36 罰 28 中，罰球比例懸殊。獵鷹總教練柯納賽後坦言，雖然這數字「有點不正常」，但並非輸球的理由，同時也對半獸人首秀做出評價。TSNA ・ 14 小時前
金管會頒發金融教育貢獻獎 表揚20家得獎機構
金融監督管理委員會(金管會)29日於臺北市政府青年局6樓國際會議廳舉辦「114年度金融教育貢獻獎頒獎典禮暨金融教育推廣研討會」，對推動金融教育卓有成效的機構頒獎表揚，共頒發最佳創新獎、最佳普惠獎、最佳薪傳獎、最佳成效獎、最佳協力獎及最佳投入獎等6大獎項。中時財經即時 ・ 13 小時前
籃球》領航猿緊盯 半獸人首秀敗北
P. LEAGUE+台鋼獵鷹29日新賽季首場賽事客場遠征桃園璞園領航猿，正式「開箱」NBA等級外援半獸人，不過半獸人受到領航猿防守針對，打起來比較不自在，領航猿則是團隊進攻流暢，第3節就把領先擴大到20分以上，最終領航猿101比89進帳開季2連勝。中時新聞網 ・ 8 小時前
Michael Jordan批評NBA的負荷管理 本來就不該發生
Michael Jordan 不相信負荷管理，即使在他重病纏身的時候也是如此。 在NBC電視台緯來體育台 ・ 4 小時前
兩隊加起來吞55次犯規怒批「比賽醜陋又難看」！海神胡瓏貿：我不會被罰吧？
體育中心／綜合報導TPBL例行賽，高雄海神在29日以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，不過在這場比賽中除了原本該被驅逐出場的張宗憲，竟然多在場上打了4分鐘，同時裁判尺度也引起討論，因為兩隊加起來一共多達55次犯規，賽後海神主將胡瓏貿也忍不住直言：「這是非常醜陋又很難看的比賽。」FTV Sports ・ 4 小時前
NBA開季3場只打5分鐘罰球得2分 中國Jokic機會快沒了
NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)拓荒者今天官宣，將中鋒威廉斯三世（Robert Williams III） 下放發展聯盟，美媒分析此舉代表「羅威」（Timelord）接近復出，開季上場時間極少的楊瀚森未來恐是下一波下放名單。太報 ・ 2 天前
馬克西炸39分率隊逆轉！76人延長賽封神奪4連勝 東區第一到手
（體育中心／綜合報導）NBA費城76人展現強韌鬥志，在客場歷經延長賽以139比134力克華盛頓巫師，豪取開季4 […]引新聞 ・ 20 小時前
前NBA「半獸人」台籃首秀破功！ 領航猿痛宰獵鷹｜#鏡新聞
關注PLG職籃消息，被視為新球季焦點的，前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），29日迎來台籃首秀，但衛冕軍桃園璞園領航猿展現強大團隊戰力，進攻端狂轟猛炸，第3節還一度領先來到27分之多，最終仍101比89贏球，喜迎開季2連勝，而半獸人本場比賽只有12分12籃板進帳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 2 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 51 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 7 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 23 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 1 小時前