PLG》半獸人才打一場就離隊 買斷赴歐洲
中文譯名「半獸人」的前NBA球員Kenneth Faried本賽季作為台鋼獵鷹的一員，僅為球隊打一場比賽，拿到12分12籃板的成績。而在今（7）日卻傳出震撼彈，半獸人與台鋼獵鷹球團達成買斷協議，閃離球隊的消息，令人十分不捨。
台鋼獵鷹今（7）日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中之「買斷條款」，球員半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員與經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。
因轉會程序啟動，半獸人將缺席明（8）日客場對上富邦勇士的賽事。半獸人表示：「沒預料到會這麼快跟大家說再見，很感謝球團對我與我家人的照顧。同時也特別感謝台灣球迷的熱情，讓我在這裡的每一天都覺得特別溫暖，希望未來有機會再來台灣打球。」
