PLG》古德溫轟51分破紀錄 勇士狂電洋基

台北富邦勇士洋將古德溫4日投26中16，含三分球投12中8，罰14中11，攻下打破PLG個人單場得分紀錄的51分，幫助勇士126比105輕取洋基工程，拿下本季第3勝（3敗），勝率也首度來到5成，洋基則吞開季5連敗。

PLG原本單場得分最高紀錄是由林書豪、辛巴共同保持的50分，古德溫說：「我不知道原本紀錄多少分，直到賽後我丟小球給球迷，我才發現自己破了紀錄。我會享受創紀錄的過程，雖然珍惜，卻也專注在下場比賽。」

古德溫曾在上季效力大陸CBA江蘇隊期間，拿過53分、14籃板及10助攻的大三元，但他強調跟昨天拿下51分相比，他的心態已提升不少，「有時候太強求，反而出現反效果，我就是保持一致性，用正確方式結束比賽。」

勇士總教練吳永仁強調，並未刻意讓古德溫打破聯盟單場得分紀錄，「我不知道紀錄是多少，末節當我們從被追到只差12分，我當然要讓古德溫繼續上場，就是自然發生，沒有刻意。」莫巴耶昨因大腿內側不適缺陣。

洋基以庫薩斯、喬治金各21分最高，傑克森也有20分，洋基總教練李逸驊說：「這場球蠻難看的，我們防守完全不及格，每場比賽都讓對方得分破百，尤其勇士是背靠背第2天出賽，我們還被他們打出更多快攻很不應該。」