PLG》只打第1節好球 洋基苦吞開季4連敗

洋基工程28日雖然打完首節，還以34比29領先，卻在後3節突然熄火，終場遭到台鋼獵鷹114比89狠狠修理，地主洋基無奈吞下開季4連敗，仍將持續尋求隊史首勝，獵鷹則拿本季第3勝（2敗），排名續居聯盟第2。

「跟我們賽前預期一樣，洋基是支外線準起來很可怕的球隊，像是今天上半場，」獵鷹總教練柯納說，「幸好我們保持控制節奏，不要失去控制，保持自信面對比賽，才有辦法贏球，我也必須給板凳讚美，畢竟我們先發還沒固定。」

就如柯納所說，獵鷹昨天得分最高的球員是板凳出發的多比，他拿30分、7籃板及5助攻，「這裡是我待過最正向的球隊，就算是板凳席最後一個上場的球員都能有所貢獻，我也很開心看到王律翔突破最近低潮。」

翟蒙先發拿下24分、14籃板，谷毛唯嘉、謝宗融各有14分，陳范柏彥13分，柯納賽後特別點名謝宗融的替補表現出色，「宗融的狀態總算回到他去國家隊訓練之前的樣子，整體表現發揮也比較好了。」

洋基則以傑克森34分最高，庫薩斯20分、17籃板，不過洋基本土球員總共只拿14分，讓洋基總教練李逸驊不禁表示，「我們本土球員部分確實需要好好加強，好像才拿十幾分而已，希望我們接下來不會被4連敗拖垮。」