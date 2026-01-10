PLG／女球迷觀眾席無預警「中空挺胸律動」 竟是球場界王心凌

娛樂中心／徐詩詠報導



每當職籃賽事進行暫停或中場活動時，轉播鏡頭通常會與球迷進行現場互動，為比賽增添趣味。先前在職籃PLG桃園璞園領航猿作客台北富邦勇士的賽事中，導播將鏡頭帶到一名亮眼的女球迷身上，她隨著鏡頭擺出姿勢後，竟當場上演「挺胸律動」。事後女方也在社群上轉發片段，並寫下「感謝賞飯吃」。

PLG／女球迷無預警「中空挺胸律動」 竟是球場界王心凌嗨喊：謝賞飯吃

油米在勇士主場觀賽被鏡頭捕捉。（圖／翻攝PLGYT）



領航猿6日作客勇士主場踢館成功，以118比97大勝對手，順利收下開季6連勝。除了亮眼戰績讓球迷相當開心外，這名在觀眾席上挺胸律動的女球迷也引發熱議。只見她在鏡頭與球迷互動環節中被導播選中，先是比了幾個俏皮姿勢，接著便開始上演「挺胸律動」，引起不少球迷關注，更有人好奇詢問「這個人是誰？」事後她也親自揭露真實身分，回應：「你好，我是領航猿啦啦隊的隊長。」

油米為領航猿啦啦隊隊長。（圖／翻攝油米IG）

原來，油米是利用休假時間前往富邦勇士主場觀賽，但礙於身分，自然無法在場邊應援。當導播捕捉到她時，她也大方在觀眾席上熱舞一小段。油米外型甜美，擁有「領航猿王心凌」的美譽，身高155公分，因甜美長相與好身材深受球迷喜愛。她同時也是MM POPPER職業舞團成員及街舞老師。





油米另項身分為職業舞者。（圖／翻攝油米IG）對於自己意外成為焦點，油米也在社群寫下：「謝謝導播今天賞飯吃，謝謝大家對我的喜歡，我受寵若驚！」不少粉絲留言表示：「只動胸腔的轉圈到底怎麼做到的？是不是跟三振舞的上半身律動很像？肢體半殘的人很想學」、「導播一定也……很喜歡你」、「油米根本氣氛擔當，直接佔領富邦主場攝影機的目光」、「好俏皮，這樣的女生哪裡找？」





油米擁有火辣身材。（圖／翻攝油米IG）

















