PLG 》富邦主場週開賽 韓籍三本柱甜美合體
P+ League 台北富邦勇士今日迎來主場週的第一戰，今（8）日最大的「嬌」點就是富邦啦啦隊Fuban Angels人氣韓籍啦啦隊李晧禎、李雅英、南珉貞的正式合體。
韓籍三本柱富邦勇士最大咖應援團，談到三人將一起為勇士加油的心情，再次回歸台灣的李晧禎表示，感謝富邦和球迷們這麼喜歡她，讓她能再次回歸台灣應援，重回台灣，她還是感覺到有點緊張。一直以來，她都很依賴李雅英、南珉貞，所以三人對彼此都非常熟悉。
身為前輩的李雅英笑稱，現在自己反而變成最資淺的「忙內」了，第一次在籃球場應援，確實十分緊張，拜託身為前輩的南珉貞不要罵她和李晧禎。
南珉貞在勇士已經兩年，開玩笑說，身為前輩有不斷私下傳授小技巧，讓兩位「後輩」快速融入。至於先前的傷勢，她表示，經過復健後，雖然有時還會有發炎的情況，不過整體來說其實還好。
面對台灣吹起韓籍啦啦隊風，李晧禎覺得她完全不會感到害怕，可以專心在應援上。南珉貞則認為，比起競爭心態，不如說是彼此相互進步，是良性的競爭。李雅英則展現大將風範說：「我們才是原創的三本柱。」
其他人也在看
PLG》富邦勇士防守變紙糊 連兩場失112分隊史最慘
富邦勇士在開幕戰遭衛冕軍桃園領航猿砍112分，結果經過快兩週的調整也沒有太大起色，今天又在主場以76：112不敵台鋼獵鷹，總教練吳永仁也只能無奈表示，打了1場令人失望的比賽。勇士此仗進攻嚴重熄火，僅拿76分，但最大問題是防守完全使不上力，獵鷹洋將翟蒙轟36分，白薩18分、谷毛唯嘉12分、張志豪11分自由時報 ・ 7 小時前
熱心助弱勢！議員施志昌牽線廣澤尊王慈善會募款 74位善心人士共募6.5萬元助急難個案
大甲區賴先生今年七月間因不明原因在租屋處昏倒，緊急送醫後住進加護病房長達兩個月。雖然目前已康復出院，但因手腳無力、難以恢復工作，加上房屋遭退租，只能暫住車內，生活陷入困境。賴先生日前前往台中市議員施志昌服務處尋求協助，施議員得知後，立即主動聯繫地方慈善團體，協助募集善款。施志昌議員表示，賴先生的遭遇令人不捨，突如其來的疾病與生活壓力，讓他陷入孤立無援的處境。社會在此時應伸出援手，讓需要幫助的人重新站起。他特別感謝大甲廣明宮廣澤尊王慈善會在第一時間響應號召，展現出地方信仰團體的溫暖力量。廣明宮廣澤尊王慈善會長白雨鍵與主委劉英菖指出，經由施志昌議員轉介了解賴先生現況後，深感他的處境艱難，於是立即在慈善會群組中發起募款行動。最終共有七十四位善心人士響應捐助，共募得六萬五千元整，並於今日全數轉交給賴先生，期盼能協助他暫時度過難關，早日恢復生活穩定。施志昌議員強調，社會上仍有許多像賴先生一樣的急難個案，需要更多關懷與支持。他感謝所有熱心捐助的鄉親與團體，並表示：「一點愛心，就能點亮別人生命中的希望之燈。」希望更多民眾能加入公益行列，讓台中成為一座更有溫度、更有愛的城市。更多新聞推薦 ● 出席醫師台灣好新聞 ・ 13 小時前
西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 12 小時前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日於MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場，活動推出六大主題亮點，包含「觀光工廠市集」、「親子DIY手作體驗」、「職涯探索特展區」、「趣味舞台表演」、「滿額與集點抽獎」及「觀光工廠問答小挑戰」等內容，現場吸引上千組親子家庭共襄盛舉，氣氛熱烈非凡。經發局長盛筱蓉表示，新北市自98年起積極輔導傳統工廠轉型為兼具教育、觀光與文化價值的觀光工廠與產業文化館，透過整合產業特色與創意體驗，讓製造業開創更多與民眾接軌的互動模式。盛局長指出，透過活動不僅讓民眾更認識新北的觀光工廠，也讓企業有機會接觸更多潛在客群，創造行銷與品牌曝光的契機。當民眾走進工廠、體驗文化、買到好產品，就是最好的城市行銷。經發局指出，六大主題內容豐富多元，包含14家觀光工廠齊聚現場展售人氣商品，從食品、文創到生活用品應有盡有，吸引民眾排隊搶購；DIY手作體驗開放報名即秒殺，小朋友親手創作香包束口袋、文具手環、襪子娃娃等作品，展現滿滿創意；職涯探索特展吸引學童駐足參觀，完成學習單任務後貼上夢想職業牆，留下成就與夢想的足跡；舞台區魔術秀、氣球劇場及音樂互動等台灣好新聞 ・ 10 小時前
Fubon Angels韓籍三本柱未來規劃曝光！李雅英預告生日驚喜 南珉貞苦練台語
P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館迎來2025-26年球季主場開幕戰，Fubon Angels的「韓籍三本柱」李晧禎、南珉貞與李雅英正式合體登場。勇士本季確定迎回有「釜山女神」之稱的李晧禎，「元祖三本柱」再度重聚，讓球迷相當期待。鏡報 ・ 10 小時前
PLG／勇士主場開幕戰變隊史第2慘敗 吳永仁直批：無關技術問題
富邦勇士8日在新賽季主場開幕戰以76：112慘敗台鋼獵鷹，寫下隊史第2慘一役，賽後總教練吳永仁坦言這場敗仗無關乎技術層面不夠的問題，而是精神和態度上必須做出調整。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前