PLG 》富邦主場週開賽 韓籍三本柱甜美合體

P+ League 台北富邦勇士今日迎來主場週的第一戰，今（8）日最大的「嬌」點就是富邦啦啦隊Fuban Angels人氣韓籍啦啦隊李晧禎、李雅英、南珉貞的正式合體。



韓籍三本柱富邦勇士最大咖應援團，談到三人將一起為勇士加油的心情，再次回歸台灣的李晧禎表示，感謝富邦和球迷們這麼喜歡她，讓她能再次回歸台灣應援，重回台灣，她還是感覺到有點緊張。一直以來，她都很依賴李雅英、南珉貞，所以三人對彼此都非常熟悉。



身為前輩的李雅英笑稱，現在自己反而變成最資淺的「忙內」了，第一次在籃球場應援，確實十分緊張，拜託身為前輩的南珉貞不要罵她和李晧禎。



南珉貞在勇士已經兩年，開玩笑說，身為前輩有不斷私下傳授小技巧，讓兩位「後輩」快速融入。至於先前的傷勢，她表示，經過復健後，雖然有時還會有發炎的情況，不過整體來說其實還好。



面對台灣吹起韓籍啦啦隊風，李晧禎覺得她完全不會感到害怕，可以專心在應援上。南珉貞則認為，比起競爭心態，不如說是彼此相互進步，是良性的競爭。李雅英則展現大將風範說：「我們才是原創的三本柱。」