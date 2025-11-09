PLG》拿新軍當祭品 勇士痛扁洋基不留情

前兩場狂失112分的台北富邦勇士，9日主場面對新球隊洋基工程，上半場雖然雙方分數膠著，下半場勇士團隊砍進15記三分球，第3節一波連得15分的攻勢徹底擺脫洋基追擊，終場勇士133比106重挫洋基工程，勇士整場21記三分球創隊史新高，單場得到133分也締造聯盟新猷。

勇士總教練吳永仁表示，感謝球員全心全力付出，這不過是一場勝利，開心一天後接下來要繼續好好調整，球隊也還有很多進步空間，不能因為這一勝就鬆懈。

廣告 廣告

吳永盛此役被拉上勇士先發，出賽將近35分鐘貢獻14分、6籃板、3助攻，談到這樣的人力配置，吳永仁解釋：「永盛最近外線命中率狀況蠻好，大家叫他『狀況哥』，看到他狀況好，也可以承擔賦予的責任，就把他擺到先發。」

吳永盛回應：「就是平常心做我的例行公事，很開心能幫到球隊並拿下勝利，就像教練說的，這只是本季24場例行賽中的1勝，還要再加強進攻、防守提醒跟團隊化學變化。」

洋基狀元新秀葉惟捷職業生涯首戰先發登場，出賽超過30分鐘投17中2，含三分球投14中2、只拿8分，自評表現不如預期，要再提升投籃把握度，洋基總教練李逸驊認為葉惟捷各方面條件好，需要給他時間成長，相信他是可造之材。