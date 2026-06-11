PLG／曾與諾威斯基當隊友！前德國國手任洋基助理教練

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史蒂芬。（圖／洋基工程提供）





洋基工程籃球隊今（11）日宣布，史蒂芬（Stephen Arigbabu）正式加入球隊，出任助理教練。來自德國的史蒂芬擁有完整的歐洲職籃資歷，更曾多次代表德國男籃參與國際賽，並於 2002 年奪得世界盃銅牌、2005 年拿下歐錦賽銀牌。

史蒂芬球員時期主打中鋒，國家隊生涯曾與前 NBA 球星，有「德國坦克」之稱的諾威斯基（Dirk Nowitzki）並肩作戰。此外，史蒂芬於德國職籃甲級聯賽征戰多年並兩度奪得總冠軍，也曾於義大利、希臘等聯賽發展，累積豐富賽事經驗。

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2010 年退役後，史蒂芬持續投入教練工作，先後於德國職籃擔任助理教練、總教練等職務；2025 年擔任德國 U18 男籃總教練。執教風格強調日常訓練細節與戰術完成度，球團表示，期待透過史蒂芬的加入，進一步強化團隊分工、協助球員成長，為新賽季做更充足的準備。

史蒂芬表示：「首先要感謝洋基工程籃球隊讓我有機會來到亞洲，體驗不同的籃球文化。我會把自己多年來在國家隊和職業聯賽的經驗帶進團隊，希望在訓練以及團隊溝通上更緊密，和教練團與球員一起努力，一步一步建立團隊體系，為新賽季打好基礎。」

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