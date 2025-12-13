PLG／本季結束後引退！「野獸」林志傑已開始5對5訓練 估明年1月出賽

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

現年43歲台灣籃球傳奇球星、目前效力於台北富邦勇士的「野獸」林志傑，確定於本季結束後正式引退，球團也宣布將於明年4月11日、12日在台北小巨蛋為他舉行正式引退賽，不過因為傷勢關係，PLG本季至今林志傑仍未出賽，不過富邦勇士總教練吳永仁今（13）日也透露林志傑已經開始進行5對5的訓練，順利的話，預計能讓他在明年1月正式出賽。

由於上季總冠軍富邦勇士交手桃園領航猿時，林志傑在最終第7戰遭遇左手腕骨折，在開刀治療並植入鋼板後，PLG本季開打前球團表示他的傷勢仍處於恢復階段，預計趕不上開季，目前本季是沒有任何出賽紀錄的狀態。

對此，早在開季記者會時，林志傑親自證實，已經恢復投籃及重量訓練，今日東超賽後受訪時，勇士總教練吳永仁指出，球團已經安排林志傑的歸隊時間表，並表示林志傑「已經參與5對5的訓練了，身體狀況我們會持續觀察，如果一切順利，希望明年1月能正式恢復出賽。」

