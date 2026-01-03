PLG／林志傑本季初登場！3分球命中率百分百 助勇士大勝獵鷹38分

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

現年43歲台灣籃球傳奇球星、目前效力於台北富邦勇士的「野獸」林志傑，於今（3）日球隊在主場和平籃球館對決台南台鋼獵鷹時，迎來PLG本季首秀，這也是林志傑相隔快7個月後重返球場，而此役開賽僅15秒，林志傑就投進了3分球助球隊開胡，全場上場20分鐘9秒就拿下13分4籃板1助攻，包括3分球3投3中，終場台北富邦勇士就以124比86大勝，分差達38分。

「野獸」林志傑今日3分球3投3中，拿下13分。（圖／翻攝自富邦勇士臉書粉專）

而曾與林志傑一同創造PLG冠軍3連霸的辛特力（Michael Singletary），今日同樣也迎來本季首秀，全場上場23分鐘49秒，拿下12分2籃板，外加4助攻1抄截。

在台北富邦勇士其餘球員得分方面，則以哥倫特（Troy Gillenwater）豪取24分最多，其次為莫巴耶（Mouhamed Mbaye）拿下23分，以及古德溫（Archie Lee Goodwin III）拿下的21分；而在台南台鋼獵鷹方面，則以陳范柏彥拿下16分最多。

