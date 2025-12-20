PLG》獵鷹開箱貝納師 賞洋基2連敗

相隔整整6周，台鋼獵鷹總算重新回到PLG賽場比賽，靠著翟蒙23分，以及取代半獸人的新洋將貝納師21分、16籃板，獵鷹最後以102比90擊退洋基工程，漂亮取得本季第2勝，洋基則吞開季2連敗，持續追逐隊史首勝。

獵鷹總教練柯納表示，「很開心我們終於能在年底前重新打球了，而且是在我們自家主場，相隔6周才重新開始比賽，這種賽程安排確實不是很好，我們等了很久，假如這個聯盟想讓球迷感興趣的話，必須改進這情況。」

至於貝納師的雙十表現，柯納表示相當滿意，「半獸人離隊狀況始料未及，但有歐洲球隊找他，他當然想走，如今我們也算找到解答，雖然半獸人跟貝納師屬於不同類型洋將，但貝納師了解比賽，也懂得融入我們體系。」

谷毛唯嘉也替獵鷹貢獻14分、5助攻與5籃板，提到相隔6周才比賽，他說：「終於有正式比賽可以打了，這1個多月我們準備了很多，也打很多練習賽，但正式比賽與訓練不同，我們還須找真正比賽感覺，也有不少東西沒做好。」

洋基以阿拉薩18分、17籃板表現較佳，葉惟捷也有17分，甚至讓「新台灣人」戴維斯首度登場亮相，卻只打3分38秒，只抓1籃板，洋基總教練李逸驊說：「戴維斯上去明顯還沒融入球賽，強度上面也須提升。」