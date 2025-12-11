PLG》罰丟17球 領航猿仍摘開季3連勝

相隔整整31天的「休兵期」，PLG總算在11日重新開打，儘管地主桃園璞園領航猿全場罰了43球只進26球，卻仍靠著傷癒復出的葛拉漢貢獻24分、9籃板，終場105比99驚險擊敗台北富邦勇士，漂亮取得開季3連勝。

「回到場上的感覺很好，我只想上場幫助球隊贏球，希望可以維持下去，」季前膝蓋受傷的葛拉漢表示，「我只是一直苦練，跟著後勤團隊拚命復健，希望可以趕緊回來幫助球隊，我也想感謝球迷與自己老婆、小孩的支持。」

廣告 廣告

領航猿開賽狀態相當低迷，不僅投籃命中率偏低，罰球命中率更是離譜，首節罰9中1、上半場罰16中4，讓領航猿一度落後勇士到13分之多，幸好葛拉漢、盧峻翔、阿提諾等人火力逐漸回升，幫助領航猿逐漸搶回領先優勢。

不過打到讀秒階段，勇士把比數追成97比101的緊張局面，幸好盧峻翔先在最後31.7秒兩罰俱中，莫巴耶雖然馬上放進兩分，可是盧峻翔隨即在最後20.3秒再度兩罰俱中，比賽也隨著陳又瑋踩線出界失誤後宣告結束。

苦吞本季第3敗（1勝）的勇士，以哥倫特攻下生涯新高33分最高，古德溫也拿26分、8籃板，莫巴耶13分，陳又瑋11分。由於場地安排問題，PLG接下來又要休兵9天，直到20日才在台鋼獵鷹主場再次開打。