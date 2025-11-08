PLG》翟蒙36分 助獵鷹血洗地主富邦
台北富邦勇士8日在主場開幕戰面對僅剩單洋將可用的台鋼獵鷹，竟因投籃命中率僅3成73，更發生22次失誤，最後以76比112輸給獵鷹，苦吞開季2連敗，加上本季開幕戰96比112不敵領航猿，勇士兩戰竟輸了52分。
由於半獸人前天突然買斷合約走人，多比仍因腳傷缺陣，弄到獵鷹只剩翟蒙一名洋將可用，沒想到昨天光是翟蒙就拿36分，竟然比起哥倫特（15分）、古德溫（8分）與柏萊特（7分）3名勇士洋將總分還多拿6分。面對如此難堪的主場慘敗，勇士總教練吳永仁說：「沒什麼好說的，我們就是打出一場令人失望的比賽，不管進攻或防守表現都不好，這無關技術或是策略，我們可能必須精神面繃緊一點，藉由面對明天遭遇洋基工程比賽。」
重返勇士效力的本土長人曾祥鈞，昨天上半場沒打，下半場替補17分鐘，只拿1分、1籃板，吳永仁說：「我一直在替祥鈞找上場時間，卻因洋將配置與莫巴耶，實在很難排出，只能期望以後磨合變好，才有更多上場時間。」
獵鷹總教練柯納把僅剩單洋將可用當作優勢，「我們休賽季期間打友誼賽習慣單洋將了，反正我們在對的軌道上，也是特別團隊，接著只需再找新且適合我們的大洋將進來就好。」翟蒙也說：「我只是打出教練要我打的！」
其他人也在看
NBA/昔日射手不如當年 獨行俠傳評估交易湯普森可能性
達拉斯獨行俠近期表現低迷，戰績僅2勝7敗暫居西區墊底，昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）更陷入空前低潮，如今更有消息稱，獨行俠正在評估送走湯普森的可能性。中天新聞網 ・ 17 小時前
NBA》Davis轉戰獨行俠9個月 已出現3個不同傷勢
身為唐契奇交易案的主角之一，獨行俠隊戴維斯的狀況格外引起關注，而他在獨行俠隊的第一個完整賽季，就迎來非常不理想的開局。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
NBA／「全場84罰球」湖人主帥好無奈 史馬特自認低級失誤太誇張
馬刺隊昨天在湖人隊主場展開激戰，沒想到比賽淪為罰球大戰，兩隊總共66次犯規、84次罰球，比賽耗時2小時54分鐘才結束。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直呼比賽節奏都被打亂了。 這場比賽本該...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
難怪需要外籍生！6382人看富邦勇士3洋將險破紀錄慘敗1洋將的台鋼獵鷹
台北富邦勇士今（8日）在主場和平籃球館風光開幕迎戰台鋼獵鷹，獵鷹昨（7日）才送走NBA等級洋將「半獸人」Kenneth Faried，陣中僅剩翟蒙1名洋將，面對勇士的完全體陣容他們爆冷以112：76大勝36分，勇士輸分達差點破21-22賽季，2022年4月23日交手夢想家時創下的37分紀錄。太報 ・ 6 小時前
【NBA專欄／李亦伸】「控球之神」Chris Paul，生涯最後一年最糟選擇
選擇加入快艇，Cjris Paul另一個主要考量是「快艇很有競爭力」，James Harden、Kawhi Leonard雙核心，中鋒Ivica Zubac上季已經成長為場均16.8分、12.6籃板長人，比賽影響力十足，今夏快艇又撿到前明星後衛Bradley Beal，再透過交易拿下速度型大前鋒John Collins。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
NBA》「香檳哥」重要三分頂住「神棍」反撲 馬刺主場不敗終止火箭五連勝
NBA盃(NBA Cup)季中錦標賽今天(8日)再度點燃戰火，西區C組小組賽上演「德州內戰」，由聖安緯來體育台 ・ 18 小時前
NBA/柯瑞沒打…勇士遭金塊慘電 主帥：希望他下場復出
金州勇士今（8日）在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以109-124輸給丹佛金塊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，曾和柯瑞傳過訊息，希望對方可以在下場比賽歸隊。中天新聞網 ・ 13 小時前
NBA》三屆灌籃王再次失業！僅打了3場比賽溜馬就裁掉 改簽資深後衛莫里斯
NBA三屆灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）才打了3場比賽，溜馬今（7）日宣布正式宣布裁掉麥克朗，距離他簽下生涯首份正式NBA合約僅僅過了10天，等同他再次失業。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位球迷熟知的「白人飛人」原本被視為溜馬隊在後場傷兵潮下的即戰力補強，但在短暫出賽後，最終仍因戰力考量遭到釋出，短暫的正職NBA夢想再度破滅。身高6呎2吋的麥克朗在今年為溜馬出賽3場，平均可以拿到6.3分、1.3籃板、0.3助攻，過去幾年他一直都在發展聯盟與NBA載浮載沉，生涯共累積9場NBA出賽，平均12.2分鐘、5.8分。不過在發展聯盟麥克朗116場例行賽出賽，場均可以轟下22.9分。麥克朗（Mac McClung）是在10月下旬獲得溜馬隊青睞，簽下一張多年正式合約（非雙向或訓練營合約）。當時溜馬隊後場飽受傷病困擾，包括哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、內姆哈德（Andrew Nembhard）與麥康奈爾（T.J. McConnell）皆因傷缺陣，溜馬簽下麥克朗原意是填補輪替空缺。然而，溜馬今天正式宣布將麥克朗裁掉，改簽下經驗更豐富的麗台運動報 ・ 1 天前
NBA》Ja Morant 21分13助攻 灰熊擊敗狀元Cooper Flagg的獨行俠
Ja Morant 與新人Cedric Coward都砍進21分，孟斐斯灰熊上半場建立了巨大的領先優緯來體育台 ・ 15 小時前
NBA運彩分析》11/8 魔術強大鋒線戰力霸氣足 塞爾提克單腳跳還能走多遠？
明天（8日）NBA美國職籃，波士頓塞爾提克對上奧蘭多魔術之戰，將是塞爾提克連續2場作客奧蘭多的首戰，由於當家球星Jayson Tatum上季季後賽遭遇阿基里斯腱撕裂嚴峻傷勢，本季因傷缺陣下，球隊開季打來氣勢全無，還好近期逐步調整後狀態回穩，反觀魔術前一役客場出賽時，因新轉隊卻開季至今表現很掙扎的Desmond Bane以粗暴防守方式後，竟又將球往對手的頭部附近砸，使得現場球迷噓聲四起慘遭驅逐出場，而搶占新聞版面，此役回到溫暖的主場出賽是否能維持防守侵略性，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》Nikola Jokic 3節就準大三元 金塊狂勝少了Stephen Curry的勇士
Nikola Jokic 只打3節就有26分9籃板9助攻，丹佛金塊以129比104大勝少了Steph緯來體育台 ・ 16 小時前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前
NBA運彩分析》11/9 公牛主客場出賽差距大 騎士Garland強勢復出能使戰績飆升？
明天（9日）NBA美國職籃，芝加哥公牛對上克利夫蘭騎士之戰，兩隊目前均暫列聯盟東區戰績前3名，公牛本季控衛Josh Giddey在得分及助攻有如脫胎換骨演出下，帶領球隊開季在東區一路狂奔，對球隊士氣絕對有加乘的效果，然而客場出賽時與主場不敗的強勢卻存在極大的落差，而騎士則因主力傷兵過多開季可供輪替人手不足，尤其主力控衛Darius Garland進行左腳大姆指手術缺席開季，形成團隊組織進攻的困境，所幸日前已能復出帶隊可否就此戰績上揚，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 14 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 18 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 9 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前