PLG》翟蒙36分 助獵鷹血洗地主富邦

台北富邦勇士8日在主場開幕戰面對僅剩單洋將可用的台鋼獵鷹，竟因投籃命中率僅3成73，更發生22次失誤，最後以76比112輸給獵鷹，苦吞開季2連敗，加上本季開幕戰96比112不敵領航猿，勇士兩戰竟輸了52分。

由於半獸人前天突然買斷合約走人，多比仍因腳傷缺陣，弄到獵鷹只剩翟蒙一名洋將可用，沒想到昨天光是翟蒙就拿36分，竟然比起哥倫特（15分）、古德溫（8分）與柏萊特（7分）3名勇士洋將總分還多拿6分。面對如此難堪的主場慘敗，勇士總教練吳永仁說：「沒什麼好說的，我們就是打出一場令人失望的比賽，不管進攻或防守表現都不好，這無關技術或是策略，我們可能必須精神面繃緊一點，藉由面對明天遭遇洋基工程比賽。」

重返勇士效力的本土長人曾祥鈞，昨天上半場沒打，下半場替補17分鐘，只拿1分、1籃板，吳永仁說：「我一直在替祥鈞找上場時間，卻因洋將配置與莫巴耶，實在很難排出，只能期望以後磨合變好，才有更多上場時間。」

獵鷹總教練柯納把僅剩單洋將可用當作優勢，「我們休賽季期間打友誼賽習慣單洋將了，反正我們在對的軌道上，也是特別團隊，接著只需再找新且適合我們的大洋將進來就好。」翟蒙也說：「我只是打出教練要我打的！」