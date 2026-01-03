PLG》野獸傷癒回歸火力全開 勇士大勝獵鷹38分

43歲的野獸回來了！今（3）日傷癒復出的林志傑全場貢獻13分，3分球彈無虛發，勇士進攻火力也勢不可擋，半場就砍下67分。反觀獵鷹本場被打得毫無還手之力，比賽早早進入垃圾時間。終場勇士以124 ：86大勝獵鷹38分，創下PLG新紀錄。

富邦勇士今（3）日在台北和平籃球館，迎來主場週，也是野獸林志傑本賽季首秀。此役看得出林志傑狀況恢復不錯，開賽就用一記手起刀落的三分球正式宣告回歸。

林志傑不但先發上場20分鐘，砍下13分，三分球更是彈無虛發。搭配勇士全員皆兵的火力，哥倫特、莫巴耶、古德溫等洋將都各自拿下逾20分，讓台鋼獵鷹完全無法招架。

整場挨打的台鋼獵鷹，以陳范柏彥的16分表現最佳，洋將多比也拿下15分6籃板，种義仁7投5中得到13分，可惜同隊其他球員並無發揮戰力，終場大輸。

勇士教練吳永仁說，本場賽事為迎戰對手獵鷹，原本就預計要讓野獸先發，也的確安排讓野獸處理第一個Play。賽前，勇士領隊許晉哲笑說：「他（林志傑）覺得如果只上場10分鐘，回來幹嘛？」

屆齡43歲的林志傑在上賽季總決賽G7受傷後，花了7個月的時間才傷癒復出。林志傑開心今天能獲勝並表示：「今天賽前還是有點緊張，上場後，就不會想太多」，坦言以現在的年紀，復原更加艱難。

洋將辛特力讚賞說，林志傑是台灣的GOAT（歷史最佳球員），「我其實也是野獸的粉絲。」接下來，林志傑預計每次上場約18~20分鐘，至於實際情況，吳永仁說，要視他恢復狀況而定。

面對大輸38分，獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）說：「今天表現確實不太好，球員欠缺對抗和專注度，接下來比賽會修正。」柯納也讚賞勇士氣勢強大，他們明顯做足準備。