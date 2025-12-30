PLG》野獸回來了！林志傑確定本周末出賽

「野獸」林志傑終於傷癒復出，即將在明（2026）年1月3號的比賽登場，將和另名洋將辛特力一起回歸，但這也將是林志傑最後賽季，他確定將在本季打完後正式高掛球鞋，也讓球迷引領期待，富邦勇士主場也將迎來「野獸」的生涯最後一舞。

林志傑回歸 勇士主場迎來傳奇時刻

富邦勇士宣布，43歲的「野獸」林志傑將在周六於台北和平籃球館迎來本季首秀，對手是台鋼獵鷹。這場比賽不僅是他傷癒復出的首戰，更是他職業生涯最後一季的起點。林志傑在去年總冠軍賽第7戰中因左手腕骨折接受手術，經過半年復健，如今終於重返戰場。

林志傑的回歸恰逢「德州傳奇」辛特力（Michael Singletary）也重返勇士，兩人攜手將再度重現冠軍三連霸－「台灣GOAT」與「德州傳奇」的雙槍組合，是周末賽事的最大焦點。

球迷期待「野獸＋辛特力」再現

林志傑作為台灣籃壇傳奇，喊出退休宣言時，球迷們直喊可惜，且野獸因有傷在身，所以也遲遲等不到賽季首秀，而現在終於正式登錄名單，球迷口中的「看一場少一場」也成了今年球季眾人真正需要面對的焦點。

勇士球團已宣布，林志傑的引退賽將於2026年4月11日、12日在台北小巨蛋舉行總教練吳永仁更笑言要讓他「連兩天打滿48分鐘」，這場告別儀式將成為台灣籃壇史上少見的高規格盛事。

目前勇士戰績僅1勝3敗，林志傑的回歸無疑是球隊的強心針。而對於林志傑的退役辛特力也表示：「感覺其實他還能再打幾年。」，更是凸顯他在球場上的不凡價值。