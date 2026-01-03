PLG》野獸回歸三分彈無虛發 宰獵鷹

相隔快7個月時間，「野獸」林志傑3日宣告傷癒復出，隨即先發打了20分鐘，投6中5，含三分球投3中3，拿13分、4籃板，搭配哥倫特、莫巴耶和古德溫得分都破20，台北富邦勇士124比86輕取台鋼獵鷹搶下本季第2勝。

「很開心可以回歸打第一場球，還跟辛特力同時回歸，不過贏球才是最重要的事，」賽前熱身明顯看出緊張感的林志傑表示，「我蠻長時間沒在場上，確實很難調適，更何況是我這年紀，想要回歸自然更艱難、更辛苦一點。」

林志傑昨天不只三分球百發百中，回歸後第1個進球就是招牌三分球，看來手感相當不錯，「我都打這麼多年了，訓練時投籃都有在加強，只是感覺很順就出手，沒想那麼多，至於打完後身體感覺，可能要等明天睡醒才準。」

勇士總教練吳永仁強調，球隊本來就打算讓林志傑第1場回歸就打先發，畢竟上季最後1場例行賽也這樣，「因為碰上獵鷹的先發組合，守到傑哥的明顯較矮。整場比賽我不斷詢問傑哥狀態，持續觀察他的體能是否出現下滑。」

獵鷹以陳范柏彥16分最高，多比15分，獵鷹總教練柯納說：「畢竟我們上次來到這裡贏球，所以他們帶著復仇心態對付我們，但我們今天不只是輸給勇士，而是整場比賽都沒保持專注，這是我們應該趕緊修正的心態。」