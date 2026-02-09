PLG／野獸林志傑引退倒數 富邦勇士3月主場門票週三開賣

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

隨著P. LEAGUE+ 2025-26賽季進入季後賽席次爭奪的關鍵階段，台北富邦勇士球團今日正式宣布，3月份的主場例行賽售票將於本週正式啟動。由於本賽季也是台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑職業生涯的最後一舞，隨著引退倒數的鐘聲響起，每場主場賽事都成為球迷珍藏回憶的最後機會。3月份勇士將在主場迎來三場重要戰役，日期分別為3月12日、14日及15日，門票價格區間定為新台幣500元至4000元，預期將再次引發搶票熱潮。

本賽季是台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑職業生涯的最後一舞，隨著引退倒數的鐘聲響起，每場主場賽事都成為球迷珍藏回憶的最後機會。（圖／富邦勇士粉專）

售票流程將分為兩階段進行，首波由2025-26勇士季票球迷優先參與。優先購票時間定於2月10日（週二）中午12:00至當晚23:59，擁有優先權的球迷可透過「台北富邦勇士售票網」或官方APP進行選購，每筆訂單限購4張。隨後，2月11日（週三）中午12:00起將全面開放一般球迷購票，購票管道除官方網站與APP外，全台7-11的ibon機台也將同步開放，方便全台球迷搶購門票進場支持。

3月份的主場賽事不僅關係到勇士隊能否順利挺進季後賽，更是陪伴林志傑走過引退倒數的重要里程碑。除了即將開賣的3月份賽事外，球迷最關心的4月11日與12 日正式引退賽，相關門票與活動資訊預計將於2月底對外揭曉。勇士球團誠摯邀請廣大球迷進場，在林志傑職業生涯的尾聲，用最熱情的吶喊聲陪伴這位傳奇巨星完成最後的主場征途。

台北富邦勇士球團今日正式宣布，3月份的主場例行賽售票將於本週正式啟動。（圖／富邦勇士粉專）

3月份勇士將在主場迎來三場重要戰役，日期分別為3月12日、14日及15日，門票價格區間定為新台幣500元至4000元。（圖／富邦勇士粉專）

