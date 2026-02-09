PLG／「野獸」林志傑引退倒數！富邦勇士主場售票時間曝光

臺北富邦勇士三月份勇士主場例行賽售票即將正式開跑。（圖／富邦勇士提供）





臺北富邦勇士三月份勇士主場例行賽售票即將正式開跑！隨著賽季進入關鍵階段，同時也進入「野獸」林志傑引退倒數階段，誠摯邀請所有球迷來到主場，一同為勇士應援，見證每一刻珍貴的比賽時光。

勇士三月份主場賽事共計3場，分別於3月12日、3月14日及3月15日進行。門票票價區間為新台幣500元至4,000元不等，售票將分為兩階段進行。

第一階段為 2025-26 勇士季票球迷優先購買，開賣時間為2月10日(二)中午12:00起至當日23:59止，開放擁有季票優先購買權之球迷購票，每筆訂單限購四張，售票系統將於「臺北富邦勇士售票網」及「富邦勇士售票 APP」同步開放。

臺北富邦勇士三月份勇士主場例行賽售票即將正式開跑。（圖／富邦勇士提供）

第二階段為全面開放購票，時間自2月11日(三)中午12:00起，至各場比賽當日中午12:00止，每筆訂單同樣限購四張。全面售票期間，球迷可透過「臺北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票 APP」，以及全台7-11 ibon機台購買門票，購票方式多元便利。

三月份主場賽事不僅是季後賽席次競逐的重要關鍵，更是「野獸」林志傑引退倒數的重要時刻。臺北富邦勇士誠摯邀請所有球迷進場，用最熱情的掌聲與吶喊，陪伴球隊與傳奇球星林志傑，一起走過每一場難忘的主場戰役。

此外，4月11日、4月12日之引退賽門票資訊，將於2月底正式對外公布，更多賽事與售票相關資訊，請持續關注臺北富邦勇士官方網站及官方社群平台。

臺北富邦勇士售票價格區域圖。（圖／富邦勇士提供）

