PLG／領航猿、勇士爆衝突！哥倫特衝撞李家慷遭驅逐 「野獸」林志傑也被吹出場

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

PLG桃園璞園領航猿今（11）日在板橋體育館主場迎戰台北富邦勇士，在第一節剩下1分49秒時，雙方因為勇士球員哥倫特（Troy Gillenwater）蓄意衝撞領航猿球員李家慷而發生衝突，結果最後導致勇士「野獸」林志傑、哥倫特和領航猿丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）遭驅逐出場，還剩91天就要退休的林志傑，本場比賽先發僅上場4分20秒，沒有得分，終場領航猿以99比89獲勝，奪下8連勝。

廣告 廣告

桃園璞園領航猿和台北富邦勇士比賽時發生衝突。（圖／PLG提供）

該衝突起因為哥倫特在勇士進攻時遭到李家慷抄球，當李家慷運球要過半場時，遭到哥倫特蓄意衝撞，雙方一觸即發，結果領航猿的葛拉漢（Treveon Graham）上來擋住哥倫特時，卻被哥倫特「巴臉」，雙方險些爆發二次衝突。最後裁判認定哥倫特違反運動精神犯規，再領到一次技術犯規出場，領航猿的李家慷和葛拉漢也領到技術犯規，而領航猿丁恩迪和勇士林志傑則是因事發當時不在球場卻上場，因此都要提前離場。

對此，領航猿教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）在賽後記者會上也指名哥倫特，表示他對李家慷的動作是攻擊行為，並非籃球場該出現的動作，要求聯盟去做了解。

勇士教練吳永仁則表示板凳席不該讓球員衝上來，「這部分是我們可以做得更好的地方」，不過也指出「志傑退場之後其實大家打得更專注，因為他們知道老大哥是為了球隊好，所以傑哥退場後打出很不錯的攻防，但最後面沒有把細節做好。」

更多FTNN新聞網報導

PLG／林志傑本季初登場！3分球命中率百分百 助勇士大勝獵鷹38分

PLG／本季結束後引退！「野獸」林志傑已開始5對5訓練 估明年1月出賽

PLG／下半場崩盤！洋基工程首秀慘輸27分 富邦勇士狂拿133分破聯盟紀錄

