PLG》0勝洋基迎來新幫手 李漢昇、張伯維加入洋基

PLG旗下新隊伍、目前0勝4敗戰績的洋基工程接連補人，先從隸屬於TPBL 的新竹御嵿攻城獅補進李漢昇，接著再補進前鋼鐵人隊前鋒張伯維，洋基工程總經理錢韋成期待，李漢昇能串連團隊進攻。

原本隸屬於TPBL新竹御嵿攻城獅的李漢昇，本季飽受傷病困擾，開賽至今只留下6場出賽紀錄、場均僅2.7分、1籃板、2助攻的成績，命中率也只有慘澹的30%。球團表示，與李漢昇充分溝通後，雙方達成解約協議。

同在新竹PLG旗下洋基工程立刻招攬他入隊，由於主場只是更換到新竹市立體育館，成為國內首位「從新竹轉戰新竹」的職籃球員。

洋基工程總經理錢韋成表示，非常期待李漢昇的發揮，「他（李漢昇）的加入能提升球隊後場防守侵略性，也能適時提供外圍火力，更重要的是能串連團隊進攻。」

洋基工程還簽下曾因酒駕風波遭禁賽的張伯維，張伯維對此表示：「重返職業舞台，我會展現一貫的拼勁，從防守出發，為團隊帶來更多的經驗和能量。」

洋基工程是本季PLG新加入的球隊，球隊剛起步，目標是先在國內聯賽站穩腳跟，建立球隊文化與粉絲基礎，目前僅留下0勝4敗的對戰紀錄，排名聯盟墊底，洋基工程指出，這次補進兩名球員期盼能改善球隊體質，帶來更多能量。