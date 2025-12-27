PLG》6人上雙 領航猿宰地主奪開季5連勝

雖然請來「優雅女神」林志玲親自到場熱舞，加上滿場3400名觀眾聲援加油，洋基工程籃球隊還是沒辦法贏下隊史首次主場勝利！桃園璞園領航猿27日靠著6人得分上雙，最後以127比91輕取地主洋基，豪奪開季5連勝。

「真的很開心這麼多球迷進場替我們加油，雖然結果不太好，可是身為剛成立的球隊，必須經歷這樣的過程，」洋基總教練李逸驊表示，「我們本來有機會可以追上，卻因發生太多失誤，每次有機會就自己莫名其妙錯過。」

洋基得分幾乎都集中在洋將身上，傑克森攻下全場最高25分，喬治金19分居次，庫薩斯15分、12籃板，本土球員無人得分上雙，得分最高的是張鎮衙9分，昨拿7分的葉惟捷說：「這次是很好教訓，無論是我或球隊。」

李逸驊強調，這場比賽後面變成傑克森、喬治金兩名洋將單打獨鬥，這是他最不想要看到的場面，「我希望我們可以打出團隊，每個上場球員都做好各自本分，老實說，我沒什麼壓力，但看著他們打球，就知道他們飽受壓力。」

領航猿以阿提諾23分、12籃板表現最佳，伯朗19分，李家慷17分，盧峻翔16分，葛拉漢15分，關達祐14分，領航猿總教練卡米諾斯說：「我們一開始進攻不順，幸好後面防守帶動進攻，團隊傳出37次助攻是很好數據。」