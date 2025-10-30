PM0.1人體無法抵禦 環境部將加嚴燃油成分標準

超細懸浮微粒(PM0.1)為新興關注空氣污染物，由於其質量極小，易進入肺部、血液中，增加心肺疾病發生的風險，污染源主要來自交通。總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(30日)召開第五次會議，環境部長彭啓明表示，台灣已參考國際作法，進行相關監測，並參考歐盟訂定新車粒狀污染物顆粒數排放標準，未來則將加嚴燃油成分標準如苯，以減少PM0.1前驅物，並逐步將非尾氣排放納入管制。

彭啓明30日在「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議中報告「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」，彭啓明指出，溫室氣體減量與空氣污染改善具共利效益，民眾也關注空污對健康的影響，我國PM2.5來源境外佔47%、境內佔53%；在境內影響部分，交通影響遠大於工業，而農廢燃燒、烹飪、燒香、蚊香等生活周遭小型污染源對健康的影響也不容忽視，環境部已與衛福部開展空氣品質與健康關聯研究，進一步分析我國PM2.5持續下降，但肺癌發生率卻不斷上升的原因。

根據彭啓明提出的簡報指出，環境部也與跨部會啟動兒少校園4層防護，第一層先進行工業區空污體檢，自今年第三季啟動，優先執行22處重點關注工業區，擇定影響學校的工業區進行監測，由環保稽查人員進行行動儀器溯源並進廠檢測污染，並輔導改善、設置空氣盒子監控追蹤。

依據簡報，第二層是在周邊道路劃設空維區，截至今年7月全國劃設38處校園空維區，限制高污染車輛進入。第三層是污染通報及陳情追蹤，增列校園通報警示，以專案代碼追蹤，並針對多次陳情案件加以追蹤。第四層則是強化校園空品管理，包括改善校園內污染源、精進管理校園空氣品質、強化空品不良防護。