PM0.1可深入肺部恐威脅健康 環境部元旦啟動北中南監測站

記者林靜梅現場報導，「在我背後是高速公路，往旁邊走則是三重的三和路。環境部特地選在這個交通繁忙的地方，設置一個PM0.1的監測站，空氣從這邊進來，每5分鐘會有一筆資料。」

超細懸浮微粒PM0.1小到無法量測質量濃度，所以單位不是傳統的每立方公尺幾微克，而是每立方公分有幾顆，監測的技術門檻更高。

環境部大氣司長黃偉鳴說明，「還要再加上有機溶劑，包覆在這個懸浮微粒上面，讓它長大以後，才可以再用儀器來做後續的分析。初步規劃是在台北、台中跟台南，先設3個監測站。」

以同等重量計算，1顆PM10相當100萬顆PM0.1。醫師指出會更深入肺部，甚至透過血液循環到全身、入侵腎臟心臟腦部，對健康帶來的危害更高，是日漸受到重視的新興汙染物。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，「顆粒是非常的小，它小到跟病毒一樣，甚至比病毒還要小。如果孕婦吸太多，也會進到胎盤，進到下一代、進到胎兒的血液中。所以變成空氣污染，提早就開始傷害、從下一代就開始。」

歐盟要求會員國在年底前，增設相關監測站，醫師與環團都樂見國內開始動起來。儘管國內空污改善中，2025年PM2.5濃度已降至12.6微克，比2019年減超過20%，但環團還是希望PM2.5減量力道再加大，尤其針對最大排放源鋼鐵業。

地球公民基金會執行長王敏玲認為，「比如說空氣污染的排放標準，在鋼鐵業上面一直沒有比較強烈的一個政策出來，可以看到就是比較高強度的去改善鋼鐵業的汙染，這個反而是令我們比較擔心。」

環境部表示，氣候變遷為空品治理帶來嚴峻考驗，溫度上升加速光化反應，擴散條件也變差，得持續精進作法。環團則希望已經討論4、5年的鋼鐵業空污排放標準，能盡快加嚴。