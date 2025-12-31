PM2.5年平均值優於113年 臭氧濃度略增

（中央社記者張雄風台北31日電）環境部今天表示，今年統計至12月初，細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為12.6微克/立方公尺，略優於去年；臭氧8小時紅色警示站日數雖較去年略降，臭氧小時平均濃度值卻略增2%。

環境部今天舉辦「114年空氣品質監測：檢討回顧、展望未來」記者會，據環境部統計，今年截至12月3日，全台細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度值為12.6微克/立方公尺，略優於去年12.8微克/立方公尺，也代表原設定114年目標14微克/立方公尺達標。

廣告 廣告

另外，統計臭氧8小時紅色警示站日數，今年截至12月23日共88天次，也較去年93天次減少；然而，雖然臭氧8小時統計站日數減少，但臭氧小時濃度平均值卻較去年上升2%。

環境部大氣環境司長黃偉鳴解釋，小時濃度易受突發事件影響，8小時平均值較能反映整體狀態；臭氧濃度通常在上午10時起會隨溫度上升而增加，近年來在高溫下因光化作用，濃度下降幅度變慢，是未來值得關注的重點。

黃偉鳴說，預計明年1月26日環境部、衛生福利部雙部長將邀請總統府氣候變遷、健康台灣2個對策委員會，召開聯席會議，討論空氣污染與健康、推動校園空氣品質防制等議題。

黃偉鳴以幼兒園室內空氣品質為例，會在全台約30家幼兒園，收集各種樣態的可能污染源，如有廚房的幼兒園可能會有油煙等，盼逐步建立室內空氣品質改善方法。

此外，黃偉鳴指出，環境部已在台北、台中、台南布建超細懸浮微粒（PM0.1）監測儀器；由於國際間尚未有PM0.1的管制標準，因此現階段以收集背景資料為主，以利未來接軌。

中國醫藥大學職業安全與衛生學系教授楊禮豪說明，PM0.1非常小、也非常輕，現在PM2.5的量測方法沒辦法測到PM0.1；監測是建立長期資料的基礎，支援流行病學的研究，進一步解析PM2.5無法反映的問題。

楊禮豪強調，PM0.1也是全球重視的問題，它可能會是有害物質的載體，因此重點是數目和表面積；然而，全球都還沒有標準，要知道現況才能擬訂未來的防護政策。

中央研究院環境變遷研究中心研究員兼副主任龍世俊表示，在氣候變遷下，不只是台灣、全世界低風速的時間都增加，大氣邊界層高度也降低，代表污染物不容易擴散；在氣象條件轉變下，空污、高溫都會影響到心肺功能，對健康造成不利的影響。（編輯：吳素柔）1141231