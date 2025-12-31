PM2.5改善有成 還有更細微粒子威脅

秋冬季節一到，空氣品質再度成為民眾關注焦點。根據環境部公布最新2025年空氣品質變化報告，顯示國內PM2.5濃度較過去已有改善成果，但在季節影響與汙染型態轉變下，空汙防制仍需持續精進。

外頭天氣霧濛濛一片，每年一到秋冬時節，在東北季風的吹拂下，空氣汙染問題就特別明顯，PM2.5也對民眾健康造成嚴重威脅；回顧2025年整體空氣品質，環境部公布最新年度空氣品質變化報告，顯示PM2.5從2019年至今改善22%。

環境部大氣環境司長 黃偉鳴：「PM2.5也就是大家所關切的，對健康影響這樣的汙染物，根據我們的監測，其實截止到今年12月初的時候，我們依標準方法所做的，我們大概在12.6微克，那這樣的減量幅度 算是相當顯著。」

空氣汙染中除了民眾熟知的PM2.5外，還含有許多有害物質，根據WHO指引，其中粒徑更小的PM0.1，它所帶來的健康危害更是不容忽視；對此環境部已經提前布局，在台北、台中、台南三個交通密集的都會，規劃更精細的監測系統，補足現行的監測缺口。

中國醫藥大學職安衛生系主任 楊禮豪：「這個監測網其實是非常重要，因為 基於剛剛提到國際發展，跟潛在健康的問題之外，這個監測是我們建立一個，基本資料 建立長期資料的基礎，那這個可以支援我們流行病學的研究，來去健康的研究，來去進一步解析PM2.5無法反映，或是無法解析的一些健康問題。」

「一起行動 讓空氣更好。」

提前部署、加強監測與研究，配合民眾日常減汙與自我防護同樣重要，唯有全民一起行動，才能真正讓空氣變得更好。

