PM2.5超過25μg/m³ 讓運動的健康效益「打折」

中興大學運動與健康管理研究所古博文特聘教授主導的國際計畫，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度對運動健康效益的影響

PM2.5會影響運動的健康效益嗎？由中興大學運動與健康管理研究所古博文特聘教授主導的國際計畫，分析多國超過150萬成年人長達10年的監測數據，證實長期曝露於PM2.5年平均濃度高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益。



研究團隊首先進行系統性回顧與統合分析整合7個跨國大型長期研究，彙整約152萬名成人的資料。發現在PM2.5年平均濃度低於 25 μg/m³的環境，民眾達到相當於每周至少150分鐘中強度運動活動建議量，可降低全因死亡率約30%。但當PM2.5年平均濃度達 25 μg/m³ 以上時，同樣運動量僅能降低12%至15%的風險，效益至少縮減一半。

進一步的跨國資料整併分析，整合約87萬人數據，也得到類似結果。PM₂.₅ < 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的保護效果最明顯；PM₂.₅ ≥ 25 μg/m³：運動對全死因、心血管、癌症等死亡風險的健康效益明顯「打折」；研究發現，不論在男/女、成人/老年人，以及有/無心血管疾病等不同群體，都有類似發現，顯示PM2.5對運動效益的影響有其一致性。



古教授強調，這表示空氣品質不佳確實會減損運動的健康效益，說明「好空氣 + 規律運動」能獲得最佳健康效益。令人擔心的是全球目前約有 46% 的人口生活在PM₂.₅年平均濃度 ≥ 25 μg/m³ 的地區，將近36%的人口暴露於 ≥ 35 μg/m³ 的環境。

這項研究首次提出PM2.5濃度臨界點與運動健康效益，古博文教授建議民眾，養成查看「即時空氣品質指標」的習慣，並主動選擇空氣較佳的時段或地點運動。不僅能減少當下的污染暴露，也能在長期中降低平均暴露，進而獲得最佳健康效益。