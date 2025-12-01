PMI連二月擴張！中經院：廠商悲觀情緒減緩 景氣出現回穩

中經院院長連賢明。廖瑞祥攝



中華經濟研究院今（12/1）日公布11月製造業採購經理人指數（PMI），指數攀升至51.4%，連續兩個月呈現擴張。院長連賢明表示，隨著廠商對未來6個月展望不似先前悲觀，景氣有回穩的情況，而需求未因關稅而走弱，但還需確定後才能觀察。

中經院公布11月PMI持續擴張，指數攀升1.1個百分點、來到51.4%，連賢明指出，由於電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，儘管未來6個月展望指數連續8個月呈現緊縮，卻是今年4月對等關稅實施以來最慢的緊縮速度。

廣告 廣告

連賢明觀察，由於部分產業受到關稅衝擊趨緩，加上短急單補庫存與2026年拉貨效應下，使得PMI續呈擴張，但中長期終端需求偏低，整體製造業下游客戶存貨仍過低，未完成訂單仍緊縮，顯示需求尚未全面回穩，不過，廠商對未來6個月展望已經沒有原先悲觀，景氣有回穩的狀況，但並不是非常樂觀。

對等關稅帶來的衝擊是否淡化？連賢明指出，外界以為對等關稅會衝擊下半年，目前需求並未因此而走弱，但效應不致於完全消失，必須要等到結果確定後，才能觀察，假設台灣爭取到關稅稅率15%且不疊加，台灣就能與日、韓在相同的起點。

而非製造業採購經理人指數（NMI），隨著旺季效應以及製造業回溫，NMI攀升1.4個百分點、來到55.8%。連賢明提及，雙11檔期、旅展促銷活動、年底會議展覽旺季，加上汽車零售銷售數據好轉，讓非NMI維持擴張。

更多太報報導

GDP成長衝7.37％、創15年新高 學者憂明年兩大因素壓頂「難高飛」

景氣燈號「黃紅燈」呈現穩步成長 國發會曝兩因素：最壞情況已過

NVIDIA助攻！吳東亮：樂觀看待明年景氣 籲改善產業M型化