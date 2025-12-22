PNC錦標賽》馬特庫查爾攜子奪冠 憶父2月逝

馬特庫查爾與兒子卡麥隆22日在PNC錦標賽聯手擊出低於標準桿18桿的54桿，以兩回合低於標準桿33桿的111總桿，創造新的賽事紀錄，並且以7桿優勢輕鬆奪冠，馬特賽後受訪時表示，「父親在2月過世，但我相信他在天上看著我，同時也為我感到開心。」

庫查爾這對父子檔整場比賽狂抓雙鷹14鳥，僅有2洞打帕，如此出色的成績讓緊追在後的洛夫父子（2度稱霸）和達利父子（4年前奪冠）都難以望其項背。

現年47歲的馬特，生涯擁有9座PGA冠軍，包含2012年球員錦標賽金盃，然而上賽季表現不佳，最終聯邦快遞盃排名118名，新賽季只剩下半卡資格。

即便如此，馬特對於這次能與兒子卡麥隆聯手贏得PNC錦標賽冠軍還是非常開心，當馬特站在果嶺上迎接勝利光環的時候，想起了心梗過世的父親。

「我不知道你是否相信因果，是否相信命運，但冥冥之中確實存在著某種神奇的力量。」馬特哽咽表示，「我相信上帝，相信爸爸在天上看著我。尤其是在18號洞發生的一切，我幾乎站都站不穩，更別說擊球了，而我竟然能把球打到離洞口只有1英尺的地方，這讓我覺得無形中有某種力量在指引著我，我好想念爸爸。」

即將進入德州基督大學就讀的卡麥隆，就曾在這場賽事擔任爺爺彼得的桿弟，庫查爾父子如今終於帶回威利帕克盃，馬特說：「自從卡麥隆開始打高爾夫以來，我們就一直渴望著這一刻，現在能和家人一起拍這張照片，但顯然少了一個人。」