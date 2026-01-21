PO個資惹議！陳佩琪自爆偷看柯文哲電腦 四叉貓：還好你只能當第三夫人

記者楊士誼／台北報導

陳佩琪稱自己是偷看柯文哲的電腦而得來的資料。四叉貓直言「陳佩琪妳夠了吧！」他更直呼，還好柯文哲沒選上總統，不然陳佩琪一定整天公開國家機密。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪，因在臉書文中公布搜索票而外洩廉政署人員個資，引發批評，陳佩琪今（21）日更稱自己是偷看柯文哲的電腦而得來的資料。網紅四叉貓直言「陳佩琪妳夠了吧！」他更直呼，還好柯文哲沒選上總統，不然陳佩琪一定整天公開國家機密。

陳佩琪在自己社群貼出未經過遮蔽的「刑事聲請搜索票書」，上面有檢察官、法官的核章、承辦人簽名、手機號碼等，引發批評，陳後來表示，她把承辦人名字和手機號碼刪除了，至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機；她解釋，有醫生會把手機PO在個人簡介上，有人則不會， 她不小心把承辦人員名字露出來 ，該負什麼法律責任、該被抓去北檢問、該被羈押幾個月，她都尊重。

陳佩琪稍早又表示，她趁柯文哲出門後「躡手躡腳蛇進去書房偷看他電腦」，而過去自己從沒檢查柯文哲電腦的習慣，最近是看他的檔案太多了，一人看不完，他也跟自己說過，起訴了，辯論庭也開完了，可以隨她看。

四叉貓直言「陳佩琪妳夠了吧！」所以跑去偷看柯文哲的電腦，然後把不能公開的資料貼上臉書？「妳老公讓妳看，不代表可以讓妳公開貼出來耶！！！」四叉貓也直呼「天啊～還好柯文哲沒選上總統，妳只能當個第三夫人，不然妳一定整天公開國家機密把台灣給害慘」。

