Po出代理孕母「無碼生產照」遭炎上 男同志遭起底是慈濟醫師

目前在台躥禁止代理孕母，但日前有對同志情侶，在社群分享，自己在墨西哥，找了兩個代理孕母，生下四胞胎的故事，引發網友炸鍋！波還沒平息，又有名慈濟醫院的吳姓骨科醫師，po出代理孕母完整生產影片，被砲轟跟拍動物生產畫面一樣！代理孕母議題，再度浮上檯面，衛福部表示，持保留態度。

同志網紅：「出事了我們真的有四胞胎，從烏克蘭哥倫比亞，最終在墨西哥成功代孕。」

一對完全沒有生育經驗的同志網紅，高調分享在墨西哥找了兩個代理孕母，各生下一對雙胞胎。本來當作一段溫馨故事，卻在網路引起論戰！網友批評忽視代理孕母付出，質疑買小孩賺流量。

衛福部長石崇良：「在尊重各自的想法，但是遵守社會上共同的大原則，對每一個人的選擇予以尊重，這個議題到目前，還有很多的需要討論，跟凝聚共識的地方。」

在國內代理孕母至今仍不合法，話題還在燒，沒想到又有人上傳代理孕母無碼分娩影片被炎上！

台北慈濟醫院朱姓骨科醫師：「我是台北慈濟醫院骨科朱XX。」

Po影片的男子被起底，還是骨科醫師。他聲稱影片都有經過孕母同意，說自己基因不是特別好，只是個愛孩子的普通人。卻自曝醫生曾建議幫寶寶檢查，被他回絕，認為產檢都正常，有什麼好做的？網友開轟，無法想像是何等的自大與高傲，才會找代孕還把孕母分娩的影片發出來、跟拍動物生產畫面一樣。院方則說，這是醫師私領域個人行為，要他妥善面對與處理。





國民健康署署長沈靜芬：「這個還是要尊重，代理孕母本身的隱私，即便她是接受這樣子的委托，但是代理孕母本身，個人的人權跟自主，其實也是非常的重要。」

國民健康署曝光了人工生殖法最新進度，代理孕母爭議，再度浮上檯面！

