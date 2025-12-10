PO台中市長3條件 楊瓊瓔：我是唯一具備的人選

楊瓊瓔發文說，當台中市長需具備3條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲，她是唯一具備這3個條件的人選。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨資深立委楊瓊瓔宣布參選台中市長，與立法院副院長江啟臣爭取出線，她今天在臉書發文說，當台中市長需具備三條件，包括懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走，她就是唯一具備三個條件的人選。

楊瓊瓔發文說，這座城市接下來需要什麼樣的領航者？台中需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是數十年來累積的底氣。

她擔任過台中市副市長，不只有議事堂備詢的經驗，更實際參與過都市計畫、預算編列與跨局處協調，因為真的在市府核心待過，懂得如何把複雜的問題抽絲剝繭，站在更高的角度去解決問題！

楊瓊瓔說，身為台中最資深的立委，最熟悉中央部會的運作邏輯，哪裡有資源怎麼爭取？最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」，讓大建設能夠順利推動；能穿著正裝跟國際大廠談中科擴建，也能捲起袖子跟地方的阿公阿嬤聊長照。

楊瓊瓔強調，目標很明確，由盧秀燕市長為台中打下堅實的地基，接下來，就讓她來負責蓋大樓！為了共同的家，準備好了，一起讓台中更好！

