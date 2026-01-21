PO搜索票聲請書沒打馬賽克 陳佩琪一句話回應…律師點出法律風險「最重關5年」

陳佩琪在臉書公開「刑事聲請搜索票書」，引發個資疑慮。資料照片

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，20日在臉書發文再度針對京華城案抨擊司法，並貼出一張廉政署的「刑事聲請搜索票書」，畫面中清楚顯示廉政署承辦人員的姓名及手機號碼，引發個資外洩爭議。外界質疑，此舉恐涉及《個人資料保護法》，甚至引發是否違反《刑事訴訟法》相關規定的討論。

陳佩琪昨天臉書貼出的照片中，聲請搜索票書上的承辦人簽名及聯絡電話均未遮擋，隨即遭到網友批評有洩漏個資疑慮。事件發酵後，陳佩琪改將該照片打上馬賽克，並在留言區回應表示：「我不小心把承辦人員名字露出來，該負什麼法律責任，該被抓去北檢問，該被羈押幾個月，我都尊重。」

除了個資爭議外，經常針砭時事的球評石明謹也在社群平台指出，該行為可能引發是否涉及《刑事訴訟法》第33條第5項的討論。該條文規定，持有卷宗及證物內容之人，不得就其內容為非正當目的之使用。石明謹認為，聲請搜索票書屬於偵查中使用的文書，通常僅能透過律師在合法閱卷程序中取得，因此推測該文件可能來自辯護律師。

對此，中美法律事務所王智妍律師分析指出，《刑事訴訟法》第33條第5項的規範對象，主要是律師或案件當事人本人，陳佩琪並非該條文所規範主體，單就她公開照片的行為而言，涉及該條文而成罪的可能性並不高。

不過在《個人資料保護法》部分，王智妍指出，若聲請書上所載的電話屬於承辦人員的私人聯絡方式，而非公務公開資訊，陳佩琪將該資料公開於網路，可能涉及《個資法》第41條所規範的非公務機關非法利用個人資料罪，依法最重可處5年以下有期徒刑。

王智妍也補充，若進一步釐清該聲請書確實是透過柯文哲的辯護團隊取得，相關律師是否違反閱卷規範，仍須視實際取得及流向而定；若律師並未參與文件外流，或不知情，辯護團隊被追究責任的可能性相對降低。



