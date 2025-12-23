南部中心／綜合報導

張文連續攻擊事件後，網路上接連出現自稱同夥的人，聲稱要接手進行更大的事件，高雄就有一名蘇姓男子，貼文說要鎖定鳳山新城在跨年夜犯案，還揚言要炸小港機場，檢警22日火速逮人，才發現竟然還是個慣犯，檢方訊後向法院聲押獲准。

PO文嗆「炸掉小港機場」 前科男被逮火速裁定羈押

蘇姓嫌犯（中）揚言要炸小港機場等地，遭迅速逮捕，並聲押獲准。（圖／民視新聞）

在警方的戒送下，蘇姓男子被帶回警局偵訊，就在台北發生連續攻擊事件後，他竟然還敢聲稱張文是自己人，非常時期，檢警火速逮人，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，「拘提被告到案，經檢察官複訊之後，向法院聲請羈押。」

蘇姓嫌犯網路留言要炸小港機場等地，遭迅速逮捕，並聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

他在網路發文，不但說北捷中山事件後，高雄車站也有人負責計畫了，鳳山新城就交給他來，更說就在跨年夜會有更大的事件等著你們，如此製造恐慌，雄檢訊後向法院聲請羈押獲准，而他的行為，不少民眾也都認為十分不可取，其他民眾認為，「只是把事件渲染大，然後造成大家的不好的想法，我覺得也不太好，會害怕那是一定的，會擔憂說真的會這樣嗎。」

蘇姓男子過去就曾放話要炸小港機場，遭判刑3月。（圖／民視新聞）

只是這名34歲的蘇姓嫌犯，卻早已經是前科累累，自稱是"小日本"，曾經參加過選秀節目落選後，為了想紅經常鬧事，不但在中職球場攻擊別隊球迷，還在高捷及北捷列車上，經常出現詭異行徑，9年前，因為去日本玩不想回台灣，也曾在網路上宣稱要炸掉小港機場，遭判刑3個月，甚至前陣子還跑去台大排隊領雞排，網路喜孜孜貼文，自己上了電視，不過維安不能鬆懈，高雄市長陳其邁就強調，今年跨年，一定會加強警戒。

蘇姓男子曾大鬧球場，遭中職列拒絕入場黑名單。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁表示，「由警察局主導來進行各項的兵棋推演，在29號也會做實兵的演練，社群媒體的這個恐嚇，或者是所謂的這種，不當危及公共安全的這些行為，一定用優勢的警力全力地排除。」畢竟公眾安全不容有任何疏失，有些玩笑話，可不是說句對不起就沒事。

原文出處：PO文嗆「炸掉小港機場」 前科男被逮火速裁定羈押

