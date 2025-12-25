PO文嗆「秀泰影城殺500人」：張文是我哥！台中嘴秋男羈押了

記者林意筑／台中報導

繼北捷隨機殺人事件發生後，陸續有民眾在社群網站上放話，揚言要再次發動襲擊等相關言論，檢警單位擴大網巡，積極攔阻恐怖威脅訊息。沒想到，台中一名羅男23日在 TikTok（抖音）等社群平台發文，自稱「張文是我的哥哥他還沒有完成的遺願我會幫他完成」，經警方循線逮人並依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌移送偵辦，經南投地院審理裁定羈押。

羅男貼文聲稱自己是「張文的弟弟」，還揚言要替哥哥完成「未完成的遺願」，更直接點名台中多處公共場所，「我會在台中的麥當勞犯下殺人事件，而我要殺50人，台中秀泰影城我要殺500人，最後則是在豐原愛買殺人，殺1000人」，還誇口犯案時間將在過年期間，並聲稱會攜帶汽油彈、手槍、開山刀、手榴彈等武器，甚至自稱與張文屬於同一個組織，刻意影射日前台北市的隨機攻擊事件，引發網友恐慌。

南投刑大隨即報請南投地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」李英霆檢察官指揮偵辦。檢察官核發拘票後，專案小組在當天就在台中市豐原區將羅姓嫌犯緝獲到案，並查扣其用來發文的手機1支。全案依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，經南投地方法院裁定羈押。

