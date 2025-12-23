PO文在盧秀燕腦門開三槍 台中女警遭聲押禁見

台中地檢署。翻攝台中地檢署官網



台中市警察局第二分局偵查隊一名黃姓女偵查佐，先在LINE群組留言威脅同事「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」，然後又在Threads發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，恐嚇台中市長盧秀燕，警方獲報後將黃員拘提到案送辦，台中地檢署訊問後認為其涉犯《刑法》恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪，向法院聲請羈押禁見。

檢警查出，黃姓女偵查佐自12月19日起，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」等具威脅性的言語。

廣告 廣告

黃女還在社群軟體Threads標題「台中人集合囉！」，內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50 人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下方留言：「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

不僅如此，黃女又在Threads平台發布多則涉及暴力犯罪的恐嚇言論，包括「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等，不僅語帶挑釁，且明確指向特定對象。相關言論已造成社會恐慌，並嚴重危害公共安全。

台中地檢署檢察長張介欽獲悉後，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官林芳瑜指揮第二分局即時偵辦，於昨(12/22)日18時35分許，持檢察官核發拘票將黃女拘提到案，並查扣手機進行數位鑑識及比對分析，並於今日上午將她解送台中地檢署。

檢察官在綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定黃女涉犯《刑法》第 151 條之恐嚇公眾及第 305 條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。

更多太報報導

柯文哲「請纓住南部」成真？檢察官、法官都點頭解除「限居令」 他笑開懷

男子PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」 調查局火速逮人送辦

你看天空！班克西新作曝光 2小童仰躺手指蒼穹