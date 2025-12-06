PO文徵「台南跨年工作人員」！黃偉哲親留言：我怎麼沒聽說？他嚇傻刪文

政治中心／黃韻璇報導

台灣詐騙案層出不窮，從平台到手法不斷推陳出新，政府也積極投入阻詐，近日就有人在社群平台聲稱「要徵台南跨年晚會的工作人員」，不過貼文一出，隨即遭到台南市長黃偉哲親自打臉，留言嗆「我怎麼沒聽說」，讓該網友嚇得當場刪文。

近日一名網友在Threads發文「台南耶誕暨跨年活動工作人員徵選公告」，內文指出為配合12月耶誕與跨年系列活動，內容包含親子活動、草地音樂會、大型演唱會及跨年倒數，誠徵現場工作人員，邀請不分男女、各年齡層市民朋友及外縣市民眾踴躍報名參加。

PO文者稱，活動日期是在12月19日、12月20日、12月26日、12月27日、12月30日、12月31日，每天17時集合至23時結束，工作內容包含場地佈置、散場後環境整潔等，費用是3000元，還指出「名額有限，請儘速報名」。

不過貼文才PO出短短3小時，隨即遭到台南市長黃偉哲親自留言打臉，表示「我怎麼沒聽說我們要透過平台徵才？」嚇得該名PO文者立刻刪文，網友紛紛留言笑稱「市長出來打詐」、「我就喜歡看到這血流成河的場面，市長快抓他」、「最喜歡這樣直球對決了」、「詐騙徵才落荒而逃刪文了」、「市長親自坐鎮」。

