po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
具俊曄為大S設計「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，以9個立方體如行星般圍繞著大S，大S雕像所凝視的南方208度，正式面相台北，連結著台北、家人與愛的所在；而2月8日也是具俊曄跟大S的結婚紀念日，希望在這條軌道上，「時間不再終結，愛仍持續運轉。」
小S今天於臉書po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。小S也謝謝到場參與的至親好友們，在雨中為大S獻上一朵花，「今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。」
小S還提到，當自己陷入悲傷的深淵時，只要想著，大S在離世的前3年，陪伴在她身邊的是姊夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著大S，「只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姊夫！」最後小S更說道，當媽媽看到大S的雕像時，感動說出說「寶貝，妳重生了！」小S認為，「相信我媽今天的心，洞應該被填滿了❤️」。
