PO文揚言宰殺違法司法官等 楠梓加工區保全遭聲押

李姓保全人員涉嫌臉書文揚言殺害司法官等人，被橋頭地檢署聲請法院羈押。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市楠梓加工區李姓保全人員，網路PO文16則揚言「宰殺違法司法官」等訊息，經橋頭地檢署指揮警方緊急拘提到案後，認為涉案情節重大，並有反覆實施之虞，下午聲請法院羈押。

檢方指出，被告李男為某保全公司派駐在高雄楠梓加工區擔任保全，並自今八月起迄今，在臉書發表16則言論，包括揚言要殺害加工區員工，甚至在8月22日發文：「神說：宰殺、、、民進黨及支持者的時候到了、、」、「宰殺違法的司法官」等內容，前後總共6則。

廣告 廣告

檢方昨天接獲民眾檢舉，立即指揮警方拘提李嫌到案，並認為他觸犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，涉案情節重大，及有反覆實施之虞，聲請法院羈押，案由法官審理中。

不過，李男上開恐嚇言論，PO文的時間點，均在台北隨機殺人案之前，兩者並關連性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委鄭天財涉收業者供養逾7百萬被起訴 具體求刑10年以上

兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒......吳存金涉貪行徑曝

