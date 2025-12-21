PO文稱「張文我兄弟」將攻高雄車站 男大生被逮5萬交保

張文於北車隨機傷人後直奔誠品南西頂樓。（圖／翻攝畫面）

台北市19日晚間發生張文隨機攻擊事件後，網路上出現模仿式恐嚇言論，社群平台上有民眾表示「張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站。」內容涉及恐嚇公眾安全，引發高度關注，而檢方調查後找到發文者是一名男大生，被依照恐嚇公眾罪裁定5萬交保。

針對台北車站發生隨機殺人事件後，有網友在Threads上稱「張文是我兄弟，我們是個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站，敬請期待，社會病態交給我們來重整」、「誰在跟你們開玩笑，一群社會毒瘤，12/25會有更大的事件等著你們」等恐嚇公眾安全言論，橋頭地檢署今（21）日表示，此恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，檢方即指派檢察官指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調查處鳳山站，於20日執行搜索後，拘提陳姓被告到案。

橋頭地檢署指出，陳姓被告所為涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官訊問後 ，認被告犯罪嫌疑重大，諭知交保5萬元；另台灣高等檢察署為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，已由主任檢察官及檢察官與轄區警調廉移民署等單位成立聯繫平台，隨時保持溝通聯繫並分享情資，以預防恐怖攻擊事件發生，保障民眾安全。

橋頭地檢署呼籲，民眾切勿於網路或社群媒留言或轉傳恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。至於陳姓被告的相關背景以及動機，檢方表示基於偵查不公開原則，相關細節暫不對外說明。

