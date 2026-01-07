PO文稱「警性騷美女」再火速刪文！警掌握身分通知到案

網友發文隱射警察性侵。（圖／東森新聞）





宜蘭一名網友今（7日）上午在社群平台發文，影射羅東分局員警「濫用職權逮捕民眾」，甚至指稱外勤員警將人「帶往山區侵害」，內容涉及對特定派出所與員警的性騷擾、侵害等指控，貼文發布約30分鐘後即自行刪除，仍被警方抓到貼文者身分。

發文隱射警方性侵 刪文也沒用

一名網友以「民國115年新年希望要有一個案例」為開頭，點名冬山鄉某派出所，聲稱有員警在校園周邊以涉嫌妨害名譽為由將女子帶走，並影射帶往偏僻處所限制行動，過程中對女子做出不當對待與性騷擾行為，貼文還稱事後遭檢舉、督察介入並依規定懲處與移送。

廣告 廣告

警方表示，該文已嚴重影響警察機關名譽與形象，目前已鎖定原PO身分，將通知到案說明；若後續查證為捏造不實，除可能涉及《社會秩序維護法》外，也不排除涉犯《刑法》妨害名譽相關罪責，警方將依法處理，也提醒民眾在網路上注意自身言行。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男大生追求不成竟恐嚇「跟你爸說我性侵妳」 下場曝光

社區主委「拍臀」性騷女秘書 稱「我這麼帥不能吃豆腐嗎」

新北整復負責人是變態！熊抱襲臀女學員 下場出爐

