中部中心/徐秘康、羅宇翔、林賢明 台中報導

張文19日隨機殺人案，20日網路出現一篇文章，自稱張文同夥，還說"原計劃在板南線大規模殺人"，引發民眾恐慌。檢警21日在台中，逮捕一名在中科工廠當作業員的嫌犯，由法官火速裁定羈押。網路另外出現預告文，說今天（22日）下午，會在捷運系統引爆炸彈，中捷不敢大意，加派警力巡邏！

PO文"張文我兄弟"預告板南線屠殺 中科作業員被羈押

司法嚴懲網路亂po恐嚇文。嗶嗶聲，也太觸動敏感神經了吧，還好，只是一個保溫瓶。員警拿著金屬探測器，這邊打開門，那邊巡一下！也上列車去巡邏，提高見警率，警方21日晚間接獲通報，網路有預告文，在22日下午一點半，會在捷運系統引爆炸彈，沒有指明是哪個捷運，中捷繃緊神經，不敢大意！台中市長盧秀燕指出，為了防止張文效應，警力全面戒備！

廣告 廣告

發文IP來自柬埔寨，幸好，虛驚一場，預告案件沒有發生，不過，警方說，會持續守護運務安全！

在網路發恐嚇文的，還有他，43歲張姓嫌犯，是中科工廠作業員，沒有前科也沒有相關軍事背景，20日在社群軟體PO文，說本來計畫大規模隨機殺人事件，光是煙霧彈在板南線密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷~哇塞~難怪同夥表示失敗！

PO文"張文我兄弟"預告板南線屠殺 中科作業員被羈押

司法嚴懲網路亂po恐嚇文。檢察官認定，嫌犯涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，以及恐嚇危害安全，有反覆實行恐嚇犯罪等疑慮，21日聲押獲准！亂發文恐嚇公眾，此風不可長，民眾不要隨便在網路張貼恐嚇公眾安全的言論，否則會被從嚴從速究辦，司法絕不寬貸！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：PO文"張文我兄弟"預告板南線屠殺 中科作業員被羈押

更多民視新聞報導

北捷收炸彈預告「下午1點半引爆」共構車站全戒備！IP竟來自這國

新北蘆洲男子在捷運站外大喊「我有槍」奪警棍被捕

驚！彰化男街頭持鐮刀揮舞！ 警火速逮人依法送辦

