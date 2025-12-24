PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」 男子竟還PO文想屠殺幼兒園

林男PO文「張文為什麼不等跨年開車撞人」，被依恐嚇公眾罪移送法辦。調查局提供



張文隨機殺人事件後，調查局台北市調查處執行「1219反恐專案」，查出1名林姓男子PO文「張文才殺3個實在是太少了，為什麼不等跨年開車撞人」，不僅如此，在追溯林男的貼文，竟發現他還曾經貼文想要屠殺幼兒園，林男被移送士林地檢署後，檢察官雖然聲押不成，但認為林男涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾等罪，依法起訴，並請法院從重量刑。

台北車站及中山商圈於上週晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷的悲劇，引發社會高度關注與不安。同時，網路平台上陸續出現模仿犯罪及恐嚇公共安全的言論，恐加劇社會恐慌。法務部調查局迅速應變，成立「1219反恐專案」，積極展開偵查行動。

昨(12/22)日凌晨在網路巡邏時，發現有使用者張貼多則涉及恐嚇公眾的言論，包括「隨機殺人會不會讓社會更好？」、「大陸有人示範開越野車可以幾十殺，張文才3殺相較下實在是太少了，明明在過幾天就跨年了，張文為什麼不等跨年開車撞人？」、「張文鄭捷是不是都是勇敢的勇者？」、「隨機殺人會不會利大於弊？」。

調查局隨即展開溯源追查，鎖定一名林姓男子為張貼者，並報請士林地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及檢察官薛人允指揮偵辦，同時會同士林分局執行搜索，同時將林男拘提到案，檢察官雖然向法院聲請羈押，但法院僅限制住居並責付林母。

專案小組還追查發現，早在2023年8月28日，林男就在網路上PO出隨機殺人預告「我已經很有想法了，就怕家人被報復而已，死前不做真的很遺憾，如果父母有一天不在了，我就可以放手去做了一群畜生。」

2024年12月25日，還PO文「社會每天都會發生各種悲劇 這些悲劇的發生，最大的原因就是那些冷漠自私的人，也就是說我們社會組成主要就是壞人跟那些冷漠自私的旁觀者，那隨機殺人也沒錯吧，反正殺到的八成也是壞人或是自私的人？」

今年2月7日，林男PO文內容更聳動「如果不想活了就乾脆找間幼兒園亂殺人，反正這個世界本來就是會傷害好欺負的人，都是這個世界先傷害人的，本來就是死好活該，自己只是以直報怨，找間幼兒園屠殺也沒錯吧？」

今年12月7日「看到什麼霸凌事件才八歲就威脅要打死別人，真的覺得殺生為救生，該提倡殺人正義，就像外道之歌那樣吧？」

今年12月16日見到網路文章「澳洲雪梨海灘大規模槍擊『至少10死13傷』路人勇敢奪槍畫面曝」後回覆，「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了，才死4個總覺得不夠過癮，如果也可以死到兩位數會非常刺激。」

檢察官調查後認為林男自2023年8月28日PO文至今年12月22日的9篇PO文，已涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾、第153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危安等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官審酌林男明知社會大眾對於在公眾場所實施無差別攻擊之行為均會感到萬分恐慌、警惕，且台灣社會於上週方經歷台北車站及台北市中山區無差別攻擊的遭遇，對於此等恐嚇公眾言論萬分敏感及格外重視時期，被告所發表文章內容已足以使一般民眾相信這些言論可能產生「模仿犯」效應，而對於公眾安寧及社會秩序所造成危害，請求從重量刑。

