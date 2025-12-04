PO祈禱文被嗆「到底有沒有捐錢？」鄭秀文低調捐4百萬

港星鄭秀文。（圖／中時資料照片）

香港宏福苑日前發生嚴重火災，造成大量傷亡，社會各界紛紛以不同方式伸出援手。天后鄭秀文（Sammi）稍早在社群分享自己參加祈禱會的心得，本意是為災民獻上祝福，卻意外引來部分網友質疑是否「只祈禱、沒捐款」。面對連日負面留言，她4日再度發文，以長文回應爭議，希望把話說清楚，「並非要挑起對罵。只是道出內心感受和說清事實」。

鄭秀文表示，災難發生後，她和所有人一樣心急、難過，而在她日前分享自己去祈禱的貼文後，這幾天陸續出現質疑聲音，焦點全都放在「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢？」對此，她強調自己在事發當天便拜託助手處理捐款，已於11月28日捐出港幣100萬元（約新台幣400萬），分別捐給紅十字會與仁濟醫院。

她坦言，原本不打算公開，因為她的原則始終是「捐完就結束」，並不在意是否被知道，更在意的是「所有捐款能否真正送到需要的人手中」。然而連日收到陌生訊息質問她是否有捐款，也讓她感到壓力，因此決定親自澄清：「我非常尊重大家有質疑的權利，但也容許我說清感受和事實。」

鄭秀文也解釋，自己會參加祈禱會，是因為工作提前半小時收工，剛好看到教堂發出的呼召，才急忙趕去。「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛。」她認為，在無力感籠罩災區的時刻，除了金錢之外，祈禱、陪伴、關心也都是真正的支持，「我不視禱告為廉價為恥，為別人代禱，甚至彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚，那是力量，是安慰，是愛。」

她表示，自己尊重每個人對捐款方式的選擇，有些人願意公開捐款額，是希望帶動更多力量；也有人選擇低調，「做了就完事了，誰知誰不知，根本不重要」，兩種方式都值得尊重。她認為金錢固然重要，但並非唯一的關愛方式，每個人的能力不同，她強調這篇長文不是為了辯駁，只是不想再被誤解。

