PO被唐治平親吻照...粉專小編心寒喊：我有驗傷單 外界瘋揣測兩人關係

藝人唐治平近期客串熱播台劇獲好評，卻因粉絲專頁小編發文與親密照片曝光，引發外界熱議。（翻攝自臉書／唐治平）

前年遭遇喪母之痛的藝人唐治平，近期因客串演出台劇《如果我不曾見過太陽》再度受到關注，日前還舉辦粉絲見面會，公開表示期待有更多拍戲機會。不料，今晨（5日）一名自稱「小編」的女子，透過唐治平官方粉絲專頁發文，公開一張疑似唐治平親吻她的照片，該爭議貼文也讓網友熱議。

粉專小編發文曝光親密照片？

親密照貼文中，這名「小編」寫下：「小編心酸酸，謝謝昨天陪伴小編聊心事的朋友們。」貼文歌曲還搭配盧廣仲的〈繁華攏是夢〉；不到2個小時，她又再度PO文寫道：「這幾天心情也很低落，覺得把人看清楚，對的時間，設個停損點也好」，引發粉絲與網友揣測兩人關係。

感情狀態成焦點？ 女子發文不滿「否認到底」說法

該名女子在貼文中也提及，對於近日媒體報導中，唐治平回應自身感情狀態的說法感到失望。她寫道：「我也不知他心在想什麼，不承認就算了」「其實公開也不用說是誰，因為我又不是公眾人物，但否認到底，真的蠻傷人心的。」相關文字被外界解讀為對唐治平否認戀情的回應。

「有驗傷單」說法掀討論 小編暗示內幕？

除了感情相關內容，該名女子也在貼文中提及「小編有驗傷單」，並表示「才不要當他經紀人，他不珍惜，我會離開他的」，字句耐人尋味。由於貼文未進一步說明細節，也未有相關單位證實，內容真實性仍有待釐清，但已在社群平台引起大量轉發與討論。

截至目前，唐治平本人尚未針對相關貼文與照片作出進一步回應，相關狀況仍持續受到關注。

