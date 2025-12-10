Po陳菊黑白照喊「想念」賴瑞隆被罵翻急刪文 網錯愕 ：發這什麼東西啊?

賴瑞隆突po出陳菊黑白照，被罵翻又急刪文。翻攝賴瑞隆臉書、資料照片



民進黨立委賴瑞隆近期新聞不斷，除了角逐民進黨高雄市長的黨內初選，更因為孩子校園事件兩度公開道歉。沒想到，賴瑞隆今天（12／10）上午突然在臉書貼出監察院長、前高雄市長陳菊黑白照，標註「想念陳菊（花媽）」，貼文曝光後，不少網友罵翻。事後賴瑞隆將貼文刪除，也讓人網友錯愕。

賴瑞隆今天為了呼應世界人權日，一早就在臉書貼出因美麗島事件被捕的陳菊年輕時期黑白照，發文稱「想念」，更引述「台灣人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，最後註記12/10世界人權日&美麗島事件46週年。

該黑白照貼文被臉書社團「不演了新聞台」轉發痛批「賴瑞隆發這什麼東西啊，高雄檢警，該抓人了吧？」更有許多網友看到黑白照，想念等字樣錯愕直問：「花媽怎麼了？」

也許是被提醒不妥後，賴瑞隆不久之後悄悄在原句「想念陳菊（花媽）」後方補上一行，寫下「願她早日復健完成」11字，修正貼文的動作被眼尖網友抓包，再度引爆留言「差點以為她已經走了XD」、「這補一句太晚了吧」、「嚇死人還要第二次」。

不少網友也留言：「沒有標註復健前真的以為走了」、「黑白照真的不行」、「我以為是訃聞」，還有人虧「還好不是寫懷念」、「留言RIP會被抓走嗎」。另外也有網友質疑轉移焦點：「自己兒子出事，開始想媽了？」「暗示自己有靠山？」「把孩子的事處理清楚比較實在」。

